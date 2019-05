publié le 13/05/2019 à 15:10

Attention, car cet article va contenir des spoilers sur Les Cloches, l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones diffusé ce lundi 13 mai 2019. Si vous n'avez pas encore visionné cet avant-dernier épisode, nous vous conseillons de le faire avant d'aller plus loin.



Varys est un personnage principal de la vie politique de Port-Réal. Après être tombé dans l'oubli pendant les dernières saisons, le chef des Chuchoteurs, les enfants-espions de Westeros, a refait surface.

En découvrant l'ascendance de Jon Snow et en doutant de l'état mental de Daenerys, le maître-espion, joué par Conleth Hill, a décidé de comploter contre la Mère des Dragons. Il considère qu'elle est trop instable et dangereuse pour le peuple de la capitale et que Jon serait un héritier bien meilleur, justement parce qu'il ne veut pas devenir roi et qu'il a hérité du code moral de Ned Stark. Malheureusement pour Varys, Daenerys a été informée de sa trahison par Tyrion et Jon et il a été exécuté par la reine et son dragon.

"Rétrospectivement, c'est une fin géniale. Mais quand je l'ai découverte j'étais inconsolable", raconte l'acteur dans les colonnes du magazine Entertainment Weekly. "Je n'arrêtais pas de me dire 'qu'est-ce que j'ai fait de mal ?' Il n'y avait pas de façon de prévenir ce qui allait se passer. Toutes ces histoires de ces acteurs qui ont été invités à déjeuner ou ont reçu un coup de fil... Moi j'ai appris ça en lisant le script."

Une ultime frustration

Les réalisateurs et showrunners n'ont pas de problème avec Conleth Hill, bien sûr. Ils ne voulaient pas lui manquer de respect. "Ils ont fait comme ça cette année parce qu'il y a tellement de morts...", précise le comédien.



Conlet Hill est très fier de son personnage, qui est resté droit jusqu'à la fin. "C'était brillant. Noble, même. Il a respecté ce qu'il avait promis jusqu'à sa mort. Tout ce qu'il voulait, c'était le meilleur dirigeant sur le trône. Un roi juste." L'acteur garde une frustration : ne pas avoir eu de dernière interaction avec Littlefinger. "C'était frustrant. J'étais déçu de ne pas avoir de dialogue final avec lui ou une réaction à l'annonce de sa mort. Mon personnage est devenu plus périphérique mais c'est le jeu dans une série avec autant de personnages", racontait-il.



Que pense-t-il de la fin qui sera diffusée le 20 mai prochain ? "Je ne sais pas ce que les gens vont penser. Je ne sais même pas ce que je ressens... Je n'arrive pas à imaginer la réaction. Je pense qu'ils ne se sentiront pas floués. Tous leurs personnages préférés sont encore là."