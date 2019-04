L'avant-première de "Game of Thrones" s'est déroulée à New York le 3 avril 2019

L'avant-première de "Game of Thrones" s'est déroulée à New York le 3 avril 2019 Crédits : Angela Weiss / AFP /Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

L'avant-première de "Game of Thrones" s'est déroulée à New York le 3 avril 2019

publié le 04/04/2019 à 11:34

Westeros a envahi la Grosse Pomme. Dans la soirée du 3 avril 2019, presque tout le casting de la série Game of Thrones a illuminé le "red carpet" du Radio City Music Hall pour l'avant-première de la saison 8.



Une soirée sous le signe du glamour, de la beauté et des retrouvailles des acteurs et des actrices. Mention spéciale pour la robe flamboyante de Gwendoline Christie (Brienne de Torh) et la "vengeance" de Pedro Pascal (Oberyn Martell) contre Hafþór Júlíus Björnsson (La Montagne). Dans la saison 4, La Montagne assassine dans une scène mémorable le prince de Dorne sous les hurlements de sa compagne Ellaria Sand (Indira Varma).

D'autres personnages disparus du show ont aussi profité de l'avant-première de la saison 8, attendue le 15 avril 2019 en France, pour briller à New York comme Jason Momoa aka Khal Drogo et Thomas Middleditch, le terrible Joffrey Baratheon, sans oublier Natalie Dormer, la Reine Margery.