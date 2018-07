"Game of Thrones", saison 8 : date, prequel... HBO précise la suite

publié le 26/07/2018 à 13:07

Quand allons-nous enfin savoir si les vivants vont réussir à vaincre le Roi de la Nuit et sa terrible armée de zombies des glaces ? S'il est déjà sûr et certain qu'aucun épisode de Game of Thrones ne sera diffusé avant l'année 2019, HBO commence petit à petit à lever le voile sur sa série la plus attendue.



Lors d'une conférence de presse, le président de la chaîne câblée, Casey Bloys, a livré quelques bribes d'information sur la saison 8 de Game of Thrones. "Elle sortira pendant l'année 2019, dans la première moitié de l'année". Janvier, mars ou juin 2019 ? Impossible d'en savoir plus. Il faudra attendre l'automne ou l'hiver et le début de la campagne de communication officielle pour connaître la date de diffusion du premier épisode mais aussi les premiers teasers ou visuels de la saison.

Les spécialistes de la production audiovisuelles tablent sur une diffusion en avril 2019 puisque le tournage est terminé depuis plusieurs semaines et que seul le travail (fondamental) de montage, mixage et de post-production (effets spéciaux) reste à faire.

Et après "Game of Thrones" ?

Des informations supplémentaires sur des spin-offs de Game of Thrones ont également vu le jour. HBO en aurait commandés près de 5 pour continuer de capitaliser sur l'univers pensé par G. R. R. Martin. La chaîne ne développerait cependant qu'une seule série, un prequel se déroulant près de 1.000 ans avant les événements dépeints dans Game of Thrones.



D'après le site Indiewire, les autres projets auraient été suspendus pour l'heure. "Le pilote du prequel dont se charge Jane Goldman (à qui l'on doit les scénarios de X-Men: Days of the Future Past, Kingsman, Kick-Ass...) sera tourné au début de l'année prochaine mais il n'y aaucun plan pour tourner les autres à l'heure actuelle, a expliqué Casey Bloys. La raison pour laquelle nous avons développés plusieurs scripts en même temps c'est que, dans le processus de développement, nous savions qu'en en développant 5, il y en aurait forcément un qui nous exciterait". Prochaine étape pour la chaîne : trouver un réalisateur et un cast complet.