publié le 20/05/2019 à 09:35

Certains auront du mal à l'accepter, mais c'est ainsi : Game of Thrones est bien terminé. La série la plus populaire de sa génération s'est achevée avec le final le plus attendu du petit écran, dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 sur OCS.



Les fans savent désormais qui siège sur le Trône de Fer après moult complots, péripéties, bains de sang et rebondissements. Cette fin, qui avait d'ores et déjà fuité sur le forum Reddit, convainc peu de spectateurs et de spectatrices levés à 3 heures du matin pour regarder l'épisode 6 en direct. Attention, la suite contient des spoilers sur le final.

Cette saison 8 semble en tout cas la plus détestée de l'histoire de la série. Après la pétition demandant la réécriture de l'ultime saison, signée par un million de fans, le final laisse une partie des spectateurs et des spectatrices déçus. Sur Twitter, les fans ont exprimé leur mécontentement sur le rythme de l'épisode, trop "inégal", tandis que d'autres n'apprécient pas la fin de Jon Snow, de retour à la Garde de Nuit.

J'ai trouvé cet épisode d'une MOLLESSE sans nom. Aucuns frissons. Dommage parce que j'avais pas grand chose à reprocher à la dernière saison perso. #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/NChI7laMT2 — ¿lea¿ (@les_aleas) 20 mai 2019

Quand t'es destiné à tuer le roi de la nuit et à finir sur le trône de fer mais qu'au final tu sers à rien et que retournes protéger le mur d'aucune menace #GOT #gotS08E06 #GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/1jKxUmAiYc — Nicolas Cqr (@nicolas_cqr) 20 mai 2019

Mais, l'émotion est au rendez-vous

Malgré de nombreuses critiques, de nombreux internautes ont aussi partagé leur tristesse après cet épisode 6. Les passages où Tyrion découvre les cadavres de Jaime et Cersei, où Drogon pleure Daenerys et les adieux d'Arya à Jon en ont ému plus d'un. Sans oublier les retrouvailles de Jon et Ghost au Mur. Les fans n'avaient pas compris comment le héros pouvait se séparer de son chien-loup dans l'épisode 4.

#GameofThronesFinale vous dire que je n'ai pas versé ma petite larme ce serait mentir... Pendant toutes ces saisons cette série nous aura tous réunis... On a tous été tenus en haleine... On s'est énervés, on a pleuré, on a été choqués, été surpris, nous avons ri tous ensemble. — Brise de Mer (@BDM2A) 20 mai 2019

La réaction de Drogon face à daenerys morte, était émouvante. #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/ubwjAgQiYE — Amel (@c_cruella) 20 mai 2019

D'autres internautes ont fait leurs adieux à GoT, après 10 ans de diffusion : "Au revoir GoT Incroyable cette série quand même... je suis content de faire partie de ceux qui apprécient la dernière saison les autres, bah tant pis pour vous", écrit un fan. De son côté, une spectatrice partage aussi sa "peine" : "Une fin douce et amère comme promis mais bon il va falloir du temps pour digérer tt ce qu’il c passé et digérer le fait qu’il FALLAIT CLAIREMENT UNE SAISON DE PLUS POUR PLUS DE CRÉDIBILITÉ!!".



Ce final fera encore longtemps parler de lui. Et il est presque sûr que, quelle que soit la personne qui serait montée sur le trône, les fans n'auraient pas tous et toutes été satisfaits. Il faudra maintenant s'armer de patience avant de découvrir le prequel de Game of Thrones, qui permettra de voyager dans un tout autre royaume, des milliers d'années avant le règne de Bran Le Brisé.

LETS BE REAL. We would have criticized anything they put on for Season 8 because we knew it was the end. We're just sad its over.. we're just sad. #GameOfThronesFinale #gameofthrones @GameOfThrones #TheFinalEpisode — Amanda (@LSWMOM14) 20 mai 2019