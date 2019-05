publié le 14/05/2019 à 18:32

La rumeur était solide mais c'est désormais une certitude. D. B. Weiss et David Benioff, les showrunners de Game of Thrones vont diriger l'écriture d'une suite pour Star Wars. C'est le grand patron de Disney, Bob Iger, qui a confirmé cette information lors du sommet "MoffetNathanson Media & Communications" ce 14 mai 2019. Il s'agira d'un film (au moins) qui sera dans l'univers de Star Wars mais sans lien direct avec les personnages que l'on connaît si bien.



"David et Dan comptent parmi les meilleurs conteurs de l'industrie aujourd'hui", avait annoncé en 2018 la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Bob Iger avait annoncé plus tôt dans le mois de mai que trois nouveaux films Star Wars étaient en préparation et qu'ils continueraient la saga sans pour autant se reposer sur l'héritage Skywalker. Une façon d'élargir l'univers du célèbre space-opera.

"Nous avons conclu un marché avec David Benioff et D. B. Weiss, qui se sont fait une réputation sur Game of Thrones, et notre prochain film Star Wars sera le leur, a déclaré Bob Iger lors du sommet. Et nous n’allons pas vous en dire plus pour le moment". Ce nouveau film très mystérieux devrait arriver dans nos salles obscures en 2022. Bob Iger ne veut pas développer trop rapidement une succession de projets, de peur de reproduire l'échec Solo. La saga Skywalker prendra fin, quant à elle, en décembre 2019.