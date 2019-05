publié le 09/05/2019 à 07:15

Attention, si vous n'avez pas encore regardé Les derniers des Stark, l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, cet article va contenir de nombreux spoilers à son propos.



Il s'agit d'une scène particulièrement triste et elle a beaucoup énervé les fans de Game of Thrones : la séparation entre Jon Snow et son loup Ghost. Depuis le début de la série, les enfants Stark ont à leurs côtés des loups géants. Ces animaux fantastiques sont très importants dans les livres et un lien mystérieux uni nos héros avec ces créatures.

Au fil des saisons, la vaste majorité de ces animaux est morte. Seuls Nymeria, la louve d'Arya, et Ghost, celui de Jon, sont toujours vivants. Nymeria est redevenue sauvage refusant, comme Arya, de revenir au bercail (elle explique dans l'épisode 4 qu’elle ne reviendra pas à Winterfell). Ghost, en revanche, est toujours fidèle à Jon. Il a combattu avec la cavalerie dothraki contre l'armée du Roi de la Nuit et a même perdu une bonne partie de son oreille droite après la bataille.

"Où est le câlin de Jon ?"

Avant de se rendre à Port-Réal pour aider Daenerys dans sa conquête du trône, Jon fait ses adieux à ses anciens compagnons : Tormund, Sam et Gilly et Ghost qu'il confie aux Sauvageons survivants pour que l'animal rejoigne le "vrai Nord". L'animal apparaît abattu de voir Jon partir et, à aucun moment, la caméra ne s'arrête sur un moment de tendresse entre l'animal et le guerrier. Un manquement insupportable pour le public mais justifié par le réalisateur David Nutter.



"Comme les loups géants sont des créations numériques, nous pensons qu'il est important de garder les scènes les plus simples possible, explique-t-il. Et je pense que ça rendait la séquence plus forte ainsi". Il est vrai que les interactions entre les loups et les hommes sont rares dans la série, mais si Daenerys et Jon peuvent caresser la joue des dragons, eux aussi en images de synthèse, il n'aurait pas été impossible de recréer la même chose avec un grand loup...

On est d’accord que le truc le plus triste de l’épisode c’est que Jon ne fasse même pas un câlin à Ghost pour lui dire au revoir ? — Aylin ¿ (@aylintoutcourt) 7 mai 2019

Il reste encore deux épisodes et Tormund a indiqué à Jon qu'il serait, lui aussi, bien mieux dans le Nord. Peut-être verrons-nous des retrouvailles entre lui et son loup avant le générique final ? Ou cette scène de l’épisode 4 restera comme des adieux déchirants entre Jon et ses amis les plus proches...