Jon Snow et Daenerys Targaryen dans la saison 8 de "Game of Thrones"

publié le 24/04/2019 à 17:45

Après le second épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, Emilia Clarke tient à remettre les pendules à l'heure. La réaction de son personnage, Daenerys Targaryen, face aux révélations de Jon Snow, n'a pas plu à tous et l'actrice a tenu à défendre son personnage. Attention, la suite comporte des spoilers !



Dans l'épisode, intitulé Un chevalier des Sept couronnes, Jon révèle à Daenerys sa réelle identité. Dans la crypte, près de la statue de sa mère Lyanna Stark, celui qui répondait jusqu'ici au doux nom de "Bâtard", apprend à Khaleesi qu'il est le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Par la même occasion, il apprend à son amante qu'il est son neveu.

N'importe qui dans cette situation se serait figé au fond du caveau mais Daenerys, elle, a tout de suite pensé au bouleversement de la succession et donc, au Trône. Le média américain Entertainment Weekly a interrogé l'actrice à la suite de cette réplique bien décevante pour Jon Snow. Selon elle, ce nouveau lien de parenté vient contrecarrer les objectifs de carrière de la mère des dragons.

Pour elle, le fait qu'ils soient de la même famille est tellement normal Emilia Clarke Partager la citation





"Pour elle, le fait qu'ils soient de la même famille est tellement normal", explique-t-elle au magazine. "Elle aurait très facilement pu épouser son frère. Ce n’est pas un problème. C’est un problème pour Jon, mais oublions ça. L’essentiel est que nous ayons la possibilité d'obtenir la même promotion, alors que ça fait toute ma vie que je [Daenerys] travaille dessus."



Effectivement, dans la famille Targaryen, il n'est pas mal vu de se lier avec un cousin ou un frère. Dans le reste du royaume, la morale est différente. La relation incestueuse entre Cersei et son frère jumeau Jaime Lannister est par exemple, plutôt mal passée auprès de leurs concitoyens et ennemis.



Les propos de l'actrice britannique ont également été soutenus par l'un des scénaristes de la série, Bryan Cogan : "Ce qui déplaît vraiment à Jon, c’est d'être lié par le sang à la femme qu'il aime", précise-t-il. "Jon est donc surpris que la première chose qu’elle dit est qu’il peut revendiquer le Trône de Fer. Kit [Harington] et Emilia [Clarke] jouent cette scène parfaitement. C’est une séquence très difficile à réussir ; tant de choses passent entre leurs yeux."