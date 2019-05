publié le 17/05/2019 à 20:01

Attention, cet article va contenir de nombreux spoilers sur l'intrigue de Game of Thrones, des premières saisons jusqu'à l'avant-dernier épisode de la saison 8 baptisé Les Cloches, diffusé lundi 13 mai 2019. Si vous n'avez pas encore vu ces épisodes, nous vous conseillons de stopper votre lecture.



Daenerys est-elle devenue la reine folle ? C'est ce que beaucoup de téléspectateurs ont pensé en la voyant détruire une bonne partie de Port-Réal dans l'épisode 5 de la saison 8 de la série. En chevauchant son dragon, la dernière fille du Roi Fou a annihilé les défenses de la reine Cersei, détruit son armée et réduit en cendres une bonne partie de la population civile de la capitale des Sept Royaumes.

C'est cette attaque contre les hommes, les femmes et les enfants innocents de la ville qui a surpris les spectateurs et terrifié les nouveaux alliés de Daenerys comme Jon Snow, Arya Stark, Ser Davos ou encore Tyrion Lannister. Mais beaucoup connaissent très peu l'héritière Targaryen. Ils n'ont pas guidé la jeune femme depuis son plus jeune âge. Ses plus anciens conseillers étaient Jorah Mormont, Ser Barristan Selmy et Missandei. Trois amis tués par des morts-vivants, des traîtres ou Cersei Lannister.

Depuis la première saison, Daenerys est tentée par la voie de la violence. Si elle a su (parfois) se canaliser en écoutant ses conseillers, il semblerait qu'elle ait finalement lâché les rênes de sa rage intérieure. Une colère ancienne et bouillonnante.

La crucifixion des maîtres de Meereen

Lors de la saison 4 de Game of Thrones, Daenerys décide de punir les maîtres de la ville qu'elle vient de conquérir en crucifiant tous les propriétaires d'esclaves. Certains de ces hommes avaient en effet crucifié des enfants, les transformant en panneaux morbides. Devant le jugement simpliste de Daenerys qui venait de condamner à mort des centaines de personnes indépendamment de leurs réelles responsabilités, Ser Barristan a confronté sa reine. "La ville est vôtre. Ces gens sont désormais vos sujets. Il est parfois préférable de répondre à l'injustice par la miséricorde".



Daenerys a refusé d'alléger la sentence en considérant cette vengeance mathématique comme un geste de justice. La scène se termine avec une reine triomphante observant sa ville depuis le sommet d'une pyramide. Derrière la musique, les cris des crucifiés se font entendre.

> Game of Thrones S04E04 - Daenerys Targaryen takes Meereen (Kill the masters)

Daenerys fut confronté plus tard aux conséquences de ses actions quand Hizdahr zo Loraq, le fils de l'un de ces nobles, est venu demander une audience. "Vous l'avez rencontré... vous l'avez crucifié, lui a-t-il lancé. Je prie pour que vous n'ayez jamais à voir l'un des membres de votre famille tué aussi cruellement. Mon père était opposé aux crucifixions et vous avez répondu à un crime par un autre crime." Daenerys est piquée au vif et refuse d'appeler ses actes des crimes. Elle autorisa néanmoins ce fils à enterrer le corps de son père avec dignité.

> Daenerys meets Hizdahr zo Loraq - Meereen

L'exécution des Tarly

Daenerys n'apprend pas de ses erreurs. Lors de l'épisode 5 de la septième saison, elle a vaincu une bonne partie des troupes Lannister qui revenaient du Hautjardin. La scène commence par une scène qui pourrait bien se répéter dans l'épisode 6 de la saison 8 : Tyrion marche dans les décombres encore fumants, manifestement choqué par la désolation autour de lui. Daenerys a rassemblé une partie de ses prisonniers. Ils ont un choix : se libérer et la suivre ou mourir. Randyll Tarly, le père de Samwell, refuse de lui prêter allégeance. Il est suivi dans sa détermination par son fils Dickon. Alors que Tyrion supplie la Mère des Dragons de les enfermer pour les faire réfléchir ou, au moins, de sauver le fils, elle se montre inflexible.

> Game of Thrones 7x05 - Daenerys burns Randyll and Dickon Tarly

Sa décision peut être justifiée car ces hommes ont choisi délibérément de mourir : en luttant contre elle et en refusant de se soumettre. Mais cette scène montre une nouvelle fois l'incapacité de Daenerys à comprendre qu'il existe d'autres moyens de rendre la justice. Comme pour Hizdahr zo Loraq de Meereen, Daenerys a été confrontée aux conséquences de cette décision lorsqu'elle a informé Samwell Tarly, l'homme qui a sauvé la vie de son cher Jorah, qu'elle avait carbonisé une bonne partie de sa famille. Juste après cette révélation, Sam a dévoilé à Jon qu'il était l'héritier légitime des Targaryen et qu'il ferait un meilleur roi que Daenerys... Une première trahison.

> Game Of Thrones 8x01 Daenerys And Samwell Tarly Season 8 Episode 1 [HBO]

Le massacre d'Astapor

Pour punir le propriétaire des Immaculés de sa grossièreté et libérer les esclaves d'Astapor, Daenerys ordonna à ses nouveaux soldats d'élites de tuer tous les maîtres de la ville : "Tuez les maîtres, tuez les soldats, tuez tous ceux que vous verrez porter un fouet mais ne faites pas de mal aux enfants. Libérez tous les esclaves que vous croiserez".



Après le massacre, Jorah s'avance vers Daenerys. Impérieuse, elle ne regrette rien. Mais Jorah et ser Barristan semblent décontenancés. Il est probable que la ville d'Astapor soit désormais peuplée d'orphelins pleurant sur les cadavres de leurs parents qui avaient eu "le malheur" de naître dans l'aristocratie ou les forces armées de la ville. Les Immaculés sont libres mais ils l'auraient été tout autant sans un bain de sang...

> Daenerys Targaryen conquers Astapor HD (Game of Thrones S03E04)

Mais aussi...

La vengeance après l'assassinat de Ser Barristan : après la mort de Ser Barristan et les actes de violence des Fils de la Harpie, Daenerys reprend sa petite habitude des punitions collectives. Elle fait rassembler tous les chefs de famille des nobles de Meereen. Rassemblés dans la prison conçue pour ses dragons, elle choisit l'un de ces hommes au hasard et le livre à ses dragons. L'homme est carbonisé puis dévoré par les bêtes devant les autres nobles. "Qui est innocent ? Peut-être que vous l'êtes tous... Peut-être qu'aucun de vous ne l'est. Peut-être que je devrais laisser mes dragons décider", lance Daenerys avec un calme glaçant.



Une fois encore, Daenerys n'a pas l'air de comprendre la notion de justice. Elle gouverne par la peur et par la force. Elle n'a pas attendu son arrivée à Westeros pour choisir la tyrannie. Si elle admet avoir commis une erreur à la fin de cette scène elle oblige aussi son captif à devenir son mari. Son consentement n'a pas grande importance pour la reine, c'est le mariage ou la mort.

> Meereenese nobles to the dragons | GR/EN SUBS | Daenerys marries Hizdahr zo Loraq | 5x05

Le massacre des Khals : "Vous n'allez pas me servir, vous allez mourir". Daenerys a incendié un temple rassemblant la totalité des Khals. Certes, le chef de ce peuple guerrier venait de lui promettre un viol collectif... donc on peut aisément comprendre pourquoi Daenerys a décidé d'agir. Cet incendie a aussi permis à Daenerys d'asseoir son pouvoir sur des dizaines de tribus qu'elle venait de décapiter tout en s'offrant l'image de l'Élue en sortant des flammes devant les Dothraki rassemblés. Il faut noter que le chef des Khals traite Daenerys de "folle" avant de se faire tuer.

> Daenerys kills the Khals (S06E04)

La pulsion de Meereen : "Je crucifierai les maîtres. Je réduirai leur flotte en cendres. Je tuerai chacun de leurs soldats et j'anéantirai leurs villes". C'est pas cette formule très rassurante que Daenerys explique son plan d'action à Tyrion quand la ville de Meereen est attaquée par les maîtres de Yunkai. Une perspective effrayante pour Tyrion qui a profité de cette occasion pour raconter à sa reine comment le Roi fou, lui aussi, voulait tuer tous les habitants de Port-Réal et raser la capitale. Cette fois, la Mère des Dragons a suivi les conseils de Tyrion.



Détail "amusant", l'un des maîtres a qualifié lui aussi Daenerys de "folle" lorsqu'elle refusa de prendre ses bateaux et son or contre le maintien du statu quo dans les cités d'Essos...

> Game Of Thrones 6x09 - Daenerys Targaryen against the masters.

Menace aux Treize de Qarth : Daenerys et Jorah, ainsi qu'une vingtaine de Dothraki viennent réclamer l'hospitalité des Treize de Qarth, les dirigeants d'une cité luxuriante dans le désert. S'ils acceptent, elle vivra. S'ils refusent, Daenerys et ses sujets mourront dans le Jardin des Os, l'étendue désertique qui entoure la ville. Le chef des Treize demande à voir les trois dragons de Daenerys avant de lui ouvrir ses portes. Il faut dire que l'espèce était éteinte depuis longtemps, et ils ne font pas confiance à Daenerys qui s'auto-proclame Mère des dragons. Devant le refus de Daenerys, les Treize lui interdisent l'accès à la ville.



"Treize ! Quand mes dragons auront grandi, nous reprendrons ce qui m'a été volé. Et nous détruirons ce qui m'ont trahie. Nous annihilerons des armées et incendierons des villes jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Refusez-nous l'accès à votre ville et nous vous détruirons en premier". Prémonitoire ? Daenerys quitte Qarth après avoir pillé la ville et provoqué (indirectement) la mort des Treize tués par le sorcier Pyat Pree. Pyat Pree fut ensuite tué par ses dragons (pour une fois, c'était de la légitime défense) et le "roi de Qarth", Xaro Xhoan Daxos, fut enfermé dans son coffre vide avec une servante de Daenerys. On imagine que ces deux individus sont morts de soif quelques jours plus tard...

> BestofThrones - "City of Qarth" - Daenerys Targaryen & The Spice King

La mort de Viserys : Oui, le frère aîné de Daenerys était particulièrement insupportable et dangereux. Il partageait beaucoup de traits communs avec un certain Joffrey Baratheon. Violent et colérique, il a menacé plusieurs fois sa sœur. Il s'apprêtait à fuir lorsqu'il s'est rendu compte que sa Daenerys avait l'amour des Dothraki. "Qui peut prétendre devenir roi s'il est pauvre ou s'il n'inspire ni l'amour ou la peur aux autres", a déclaré Viserys à Jorah Mormont alors que l'héritier Targaryen subtilisait les œufs de dragon de sa sœur. C'est exactement le même sentiment qui a traversé l'esprit de Daenerys lors de la saison 8 lorsqu'elle voyait l'amour que les gens du Nord avait pour Jon.



Lorsque Viserys, ivre, menace une nouvelle fois Daenerys devant son nouveau mari, elle ne stoppe pas Drogo. Elle regarde Viserys dans les yeux alors que ses bras sont brisés et que le khal lui verse une marmite d'or en fusion sur le crâne. Elle laisse le seul membre de sa famille mourir sans cligner des yeux.

> Khal Drogo Killing Viserys - A Crown For A King - Game of Thrones 1x06 (HD)

Malgré toutes leurs menaces et leur cruauté, les Lannister ont été capable de plus de bonté entre eux. Cersei a su épargner la vie Tyrion dans la saison 8 et ce dernier a essayé de sauver sa vie en libérant Jaime avant la bataille de Port-Réal. Daenerys n'a pas été capable de sauver son frère, malgré toutes ses fautes. elle aurait pu le punir, l'amputer, l'exiler... Elle a préféré le regarder mourir de la plus horrible des manières. Une scène satisfaisante pour le spectateur, mais inquiétante quand on y regarde de plus près.