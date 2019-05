Sansa vs. Daenerys: Sophie Turner Blames Emilia Clarke for Game of Thrones Coffee Cup-gate

publié le 12/05/2019 à 06:06

Elle n'a évidemment rien dit sur l’intrigue. Alors que le cinquième et avant-dernier épisode de l’ultime saison de Game of Thrones sort dans la nuit de dimanche à lundi, Sophie Turner, alias Sansa Stark, a d’ores et déjà prévenu les fans… Les amateurs de la série vont devoir s’accrocher.



Invitée sur le plateau de l’émission The Tonight Show, présentée par Jimmy Fallon, l’actrice britannique, âgée de 23 ans, a ainsi répondu à une seule question concernant la "douleur" qu’allait ressentir les téléspectateurs lors du final. Sur une échelle de 0 à 10, Sophie Turner a dans un premier temps hésité avant de désigner, non sans une certaine excitation, la peine maximale. "Ça sera comme ça", a-t-elle assuré.

Dans une interview au Parisien, publiée vendredi 10 mai, l’actrice avait déjà évoqué la fin de Game of Thrones et l’ultime épisode. "Après l’avoir lu, j’ai eu besoin de prendre l’air, de marcher pendant quelques heures. C’était presque comme si quelqu’un de proche venait de mourir, j’ai ressenti un vide immense. D’un coup ça devenait réel et je me suis demandé : 'Qu’est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?'", avait-elle déclaré.