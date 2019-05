Sansa vs. Daenerys: Sophie Turner Blames Emilia Clarke for Game of Thrones Coffee Cup-gate

publié le 13/05/2019 à 10:54

La présence de ce gobelet de café ou de thé va-t-il devenir l'événement principal de cette ultime saison de Game of Thrones ? Depuis l'apparition d'une tasse en carton, quelque peu anachronique, dans l'épisode 4 de la saison 8, les téléspectateurs cherchent un coupable. Et ils ne sont pas les seuls, le cast entier de la série est interrogé sur la question.



Invitée par Jimmy Fallon, Sophie Turner (Sansa Stark) s'est expliquée sur la présence de cet objet. Il faut dire qu'elle a été accusée très directement par son nouveau mari, le chanteur Joe Jonas, d'être responsable de la présence du gobelet. Le présentateur de l'émission américaine a aussi sorti ses dossiers : une photo de l'actrice, avec sa consœur qui incarne Lyanna Mormont, en train de tenir un gobelet similaire.

"OK, alors on va clarifier cette histoire tout de suite, Détective Pikachu", s'est emportée (avec humour) Sophie Turner. "Je tiens ce gobelet avec - désolée pour le spoiler - mais... [Lyanna] meurt ce jour-là, et le gobelet sur la table c'est pour l'épisode d'après, donc ce n'est pas moi, ce n'est pas le même jour."

Et Sophie Turner de continuer : "Et puis tous les gobelets sont identiques, pour l'eau, le thé, le café. Bref, moi je vous le dis, regardez en face de qui est ce gobelet... Emilia Clarke. C'est elle la coupable !" Cette explication est bien plus convaincante que celle fournie par Emilia Clarke il faut l'avouer.