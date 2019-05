Le casting de la saison 8 de "Game of Thrones"

20/05/2019

C'est une page historique qui se clôt pour Game of Thrones. La série s'est achevée au bout de 8 saisons et 73 épisodes. Depuis plusieurs mois, les fans se préparaient pour cet épisode 6, dernier moment passé avec leurs personnages préférés. De l'autre côté de l'écran, les stars du show ont aussi fait leurs adieux à leurs héros et héroïnes.



Sur Instagram, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) a partagé les photos des coulisses de la saison 8 avec un message touchant, pour Dany . "Ce chapitre de la vie de la Mère des Dragons a occupé toute ma vie d'adulte. Cette femme a pris tout mon cœur", démarre celle qui aura incarné la Mad Queen, après avoir été la "Briseuse de Chaînes".

"J'ai transpiré dans cette armure sous le feu de dragons, pleuré celles et ceux qui ont quitté notre famille trop tôt, mon cerveau a cramé en essayant d'être Khalessi pour incarner ces mots et noms magistraux", écrit l'actrice en faisant référence à ses deux hémorragies cérébrales survenues pendant les tournages des précédentes saisons.

Sophie Turner remercie Sansa Stark

L'émotion est aussi intense pour Sophie Turner (Sansa Stark). L'actrice dédie son texte à son héroïne, mais aussi à l'équipe de production de la série et aux fans. "Je suis tombée amoureuse de toi à 13 ans et maintenant, 10 ans plus tard, à 23 ans je te dis adieu, mais je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as appris".

De leur côté, John Bradley-West (Samwell Tarly) et Raleigh Ritchie (Ver Gris) ont partagé les photos de leurs premières arrivées dans la série. John Bradley-West écrit ainsi : "C'est la première répétition, la première fois que je rencontre Kit et que je porte le costume qui ne m'a pas quitté pendant 8 saisons". Quant à Raleigh Ritchie, il a publié la photo de son premier, puis de son dernier jour de tournage avec nostalgie.