publié le 10/05/2019 à 06:01

Attention car cet article va contenir de nombreux spoilers sur l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore visionné cet épisode diffusé lundi 6 mai 2019 sur HBO et OCS en France, nous vous conseillons de retarder votre lecture.



La reine Cersei vient de gagner une vraie bataille lors de cet épisode 4. Elle n'a perdu aucune troupe face au Roi de la Nuit puisqu'elle est restée tranquillement dans le Sud et elle vient de renforcer son armée avec le concours de la Compagnie dorée.

Sa rivale, Daenerys, est plus isolée que jamais. Elle n'est plus la première dans l'ordre de succession des Targaryen, elle n'a pas encore la confiance de ses alliés à Westeros et Sansa ne lui accorde aucun crédit. Jon de son côté ne veut plus la toucher car ils sont de la même famille, elle n'a plus qu'un dragon, sa flotte a été détruite et sa plus proche amie, Missandei, vient d'être décapitée sous ses yeux. Tout est fait pour la pousser à bout.

Le triomphe avant la chute

Dans la grande tradition des constructions dramatiques, cette manche gagnée par l'ennemie est classique. Nos héros doivent être au plus bas avant de finalement triompher. Il est fort probable donc que Cersei perde sa couronne dans les deux prochains épisodes. Reste à savoir comment. Il est peu probable qu'elle rend les armes et devienne une prisonnière. Nul le lui fait confiance et elle a failli se suicider avant lors de la percée de Stannis Baratheon. Cersei prisonnière ? Très peu pour elle.



Reste la mort. George R. R. Martin n'aime pas les prophéties. Il en a développé un grand nombre dans ses livres mais il a toujours expliqué qu'il fallait s'en méfier. Le parcours de Mélisandre par exemple est parfait pour comprendre les dangers d'une piété aveugle. Pourtant, une prophétie semble se réaliser : celle qu'a reçu Cersei dans ses jeunes années dans la hutte de la sorcière Maggy la Grenouille.

Le Valonqar mettra ses mains autour de ta gorge pâle et te fera rendre ton dernier souffle. Maggy la Grenouille Partager la citation





Une scène que l'on découvre lors de la saison 5 dans la série télé. Dans cette scène, la sorcière prédit avec une grande précision la vie maritale et familiale de Cersei : "Le roi aura vingt descendants, tu en enfanteras trois. D'or pur seront leurs couronnes, cousus d'or seront leurs linceuls", lui dit-elle. Les bâtards de Robert étaient clairement nombreux et les morts successives de Joffrey, Myrcella et Tommen répondent parfaitement à la prophétie.



La sorcière ajoute que la reine régnera mais seulement pour un moment avant qu'une autre "plus jeune et plus belle ne prenne sa place et ne lui dérobe ce qu'elle a de plus cher". il peut s'agir de Margaery Tyrell qui fut la femme de ses deux fils, Joffrey et Tommen. Deux fils morts de la main d'Olenna Tyrell (par poison) et de Cersei (dont l'attaque sur le Septuaire de Baelor provoqua le suicide du jeune roi). Ce pourrait être aussi Sansa Stark, lors d'un plan secret, ou Daenerys Targaryen ; deux femmes jeunes, belles et puissantes.



Dans les livres, Maggy ajoute que Cersei sera tuée par un "Valonqar" : "Quand les larmes t'auront noyé, le Valonqar mettra ses mains autour de ta gorge pâle et te fera rendre ton dernier souffle".

> Game of Thrones Season 5 Episode 1 - Cersei Visits Maggy The Frog

"Valonqar" est le mot en haut valyrien qui signifie "petit frère". Naturellement, Cersei pense toute sa vie que Tyrion est ce "Valonqar" mais il pourrait aussi s'agir de Jaime. Lors de son départ de Winterfell, Jaime semblait déterminé, triste et en colère. Ce mélange d'émotion pourrait parfaitement ressembler à l'état d'esprit d'un homme prêt à tuer sa jumelle et la mère de son fils. Après tout, même quand il était un monstre d'ego, Jaime a su trouver le courage de passer le Roi fou par le fil de son épée pour empêcher un massacre...



Tyrion pourrait ne pas reparler à sa sœur, son appel émouvant lors de l'épisode 4 pourrait faire une bonne conclusion. Mais il serait incongru que les créateurs de la série n'ait pas prévu une ultime scène entre Jaime et Cersei. Une chose est certaine : comme Varys, Cersei croit en cette prophétie.



C'est cette peur et cette conviction qui donne du pouvoir aux mots de Maggy. Sa vie toute entière est une démonstration de la capacité auto-réalisatrice de cette prédiction. Il n'y a, à ce point dans son développement psychologique, aucun raison de croire qu'elle n'ira pas jusqu'au bout et elle provoquera sans doute, en voulant l'éviter, sa mort des mains d'un de ses frères.