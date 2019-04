"Game of Thrones" : comment expliquer un tel succès ?

publié le 14/04/2019 à 08:51

Ce dimanche est LA journée tant attendue pour les nombreux fans de la série Game of Thrones. La huitième et dernière saison de cette saga suivie dans 186 pays, commencera ce dimanche soir aux États-Unis, à 3h du matin heure française. Pour comprendre l’incroyable succès de la série, Ava Cahen rédactrice en chef de Frenchmania.fr et auteure du livre "Game of Thrones décodé" était l'invité d'RTL.



"Ce sont des millions de téléspectateurs, des millions engagés par la chaîne HBO pour créer cette série phénomène. Ce sont des moyens hollywoodiens", souligne l'auteure. "C'est très Shakespearien et en même temps il y a un univers visuel qui appartient à l'héroïque fantasy", poursuit-elle.

Et si la série marche autant, c'est simplement "parce que cela parle de thèmes absolument universels : l'amour, la guerre, le sexe, la politique. Les créateurs ont véritablement capté l'air du temps et dans ce décors très archaïque, ce sont les luttes de la société moderne qui se rejouent", explique Ava Cahen.

Selon la journaliste, "il y a des choses de l'actualité qui sont vraiment perçues dans ces royaumes et c'est ce qui nous connecte fortement à cette série".