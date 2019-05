publié le 21/05/2019 à 12:36

Sophie Turner est en colère contre les fans qui ont signé la pétition demandant une nouvelle saison 8 de Game of Thrones "par des auteurs compétents". Lancée le 17 mai 2019, elle a recueilli plus d'un million de signatures.



"Toutes ces pétitions et les réactions négatives des fans, je trouve cela irrespectueux pour l'équipe, les scénaristes et les réalisateurs qui ont travaillé sans relâche pendant 10 ans et 11 mois pour la dernière saison", explique ainsi Sophie Turner, dans un entretien pour le New York Times.

Pour autant, l'actrice que l'on retrouvera au cinéma le 5 juin 2019 dans Dark Phoenix n'est pas surprise par les avis négatifs. "Les gens ont toujours une idée précise de la fin d'une série et lorsque ce n'est pas ce qu'ils ont voulu, ils se rebellent. Ce qui a toujours été fantastique avec Game of Thrones, ce sont les rebondissements complètements fous depuis la saison 1 avec la décapitation de Ned. Alors, Daenerys devenant la Mad Queen, c'est un choc, c'est sûr, et je pense que c'est pour cela que les fans n'ont pas aimé", conclut-elle.