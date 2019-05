publié le 10/05/2019 à 13:03

Le mystère était total. Mais c'était sans compter sur les talents d'enquêtrice de l'actrice britannique Emilia Clarke. Après la diffusion de l’épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, de nombreux téléspectateurs ont repéré la présence anachronique d'un gobelet de café sur la table du banquet de Winterfell. Un objet qui est resté pendant le tournage et qui n'a pas été repéré par les monteurs de HBO.



Les internautes ont naturellement beaucoup plaisanté à ce sujet et, puisque le gobelet était en face de l'actrice qui incarne Daenerys Targaryen, beaucoup ont conclu que ce gobelet était le sien. Que nenni ! Emilia Clarke n'est pas coupable. En continuant sur la veine absurde du débat qui enflammait les réseaux sociaux, la comédienne a trouvé la "preuve" de son innocence. Sur son compte Instagram elle a partagé une photo d'elle portant un gobelet. Elle est accompagnée de Jason Momoa (qui incarnait son défunt mari Khal Drogo dans la saison 1) et Peter Dinklage (Tyrion Lannister).

Elle écrit en légende : "Est-ce que je viens de tomber sur la vérité, là ? Celui qui porte la coupe ne boit pas le thé de Starbucks." Une façon ampoulée et ironique de dire que ce n'était pas son gobelet qui est resté sur la table. Ou alors, il s'agit d'un aveu amusé. Il est probable que le mystère demeure encore un moment...

Et pour ceux qui ne comprennent pas la présence de Jason Momoa sur le tournage de la saison 8, rassurez-vous, Khal Drogo ne va pas revenir d'entre les morts. "Oh et cette photo n'est pas un spoiler, ce voyageur est simplement venu nous rendre une petite visite". En effet, tous les acteurs de Game of Thrones, morts ou vivants, étaient invités à la grande soirée de fin de tournage.