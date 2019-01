Ivanno Jeremiah a joué dans" Black Mirror" et "Doctor Who"

Ivanno Jeremiah a joué dans" Black Mirror" et "Doctor Who"

Alex Sharp était l'une des stars de "How To Talk To Girls at Parties" avec Nicole Kidman

Alex Sharp était l'une des stars de "How To Talk To Girls at Parties" avec Nicole Kidman

publié le 09/01/2019

Le casting du premier spin-off de Game of Thrones se précise. Après Naomi Watts et Josh Whitehouse dans les rôles-titres, 8 acteurs et actrices rejoignent ce prequel qui se déroulera "5.000 ans" avant les événements décrits dans la série. Pour le moment, leurs rôles sont inconnus.



Les fans de la saga Animaux Fantastiques seront ravis de retrouver Jamie Campbell Bower et Toby Regbo aka les jeunes Grindewald et Dumbledore. Après avoir parcouru Le Monde de Narnia, Georgie Henley (Lucy Pevensie), se retrouvera dans le royaume de Westeros. Naomi Ackie (qu'on découvrira dans Star Wars 9), Denise Gough (Colette), Alex Sharp (How To Talk To Girls at Parties) complètent le casting, en compagnie de l'actrice et compositrice Sheila Atim et Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Doctor Who).



Ce premier spin-off, qui ne s'appelle pas encore officiellement La Longue Nuit, nous plongera dans un monde très différent et très ancien, comparé aux huit saisons du show. Selon les premières informations collectées, nous en apprendrons plus sur cette Longue Nuit, où les Marcheurs Blancs ont envahi Westeros et créé le plus long hiver que le royaume ait connu.