publié le 19/04/2018 à 16:01

Si Deadpool est aussi populaire, c'est qu'il manie à la perfection le second degré. Et quelques mois avant la sortie de Deadpool 2 (16 mai prochain), le sale gosse de Marvel nous offre une bande-annonce finale complètement déjantée. Entre les scènes d'actions et les effets spéciaux qui promettent d'en mettre plein la vue, le super-héros incarné par Ryan Reynolds tacle Thanos, le grand méchant d'Avengers : Infinity War et DC Comics, le rival historique de Marvel.



Des clins d’œil qui ne manqueront pas de faire sourire les fans. Le tout sur une succession de coups, sauts dans le vide et cascades en voiture les jambes écartées. Vous l'aurez compris, Deadpool n'est pas prêt de s'assagir.

Et dans cette nouvelle aventure, il décide de créer sa propre équipe de mutants : la X-Force, avec son ami Weasel. On en sait dont plus sur le recrutement de Domino, Bedlam et Shatterstar, des mutants bien connus des lecteurs et lectrices de comics. Ensemble, ils devront protéger un jeune mutant de Cable, le mercenaire cyborg incarné par Josh Brolin (qui incarne aussi le titan Thanos depuis Avengers).