Peut-on voir "Deadpool 2" sans avoir regardé le premier film ?

publié le 17/05/2018 à 17:49

Les fans Marvel jubilent. Après deux ans d'attente, Deadpool 2 est enfin arrivé dans les salles. Campé de nouveau par l'incroyable Ryan Reynolds, l'anti-héros Marvel moulé dans son costume rouge et noir, va affronter le mutant Cable, prêt à tout pour détruire un jeune mutant (Russel).



Trash, sanglant et violent, Deadpool est tout sauf un héros modèle. En 2016, le premier film a permis de décoincer l'univers Marvel. Et cette année Deadpool 2 ne compte pas changer d'apporter un autre regard (et du sang) sur l'univers des héros et héroïnes Marvel au cinéma.

Et si certain(e)s néophytes n'ont pas encore été touché(e)s par l'engouement des fans autour de Deadpool 2, ils et elles peuvent tout de même avoir envie de regarder le film. Mais, cela est-il vraiment possible sans avoir vu le premier volet ? L'équipe de RTL Super vous éclaire sans spoilers.



> DEADPOOL 2 | Bande Annonce Finale [Officielle] VOST HD | Redband | 2018

Oui, parce que l'intrigue est accessible

Le réalisateur David Leitch ( Atomic Blonde, la saga John Wick) signe avec une Deadpool 2, une intrigue dense, pleine de rebondissements. Assez vite, vous comprendrez les grands enjeux de Deadpool 2. Notre anti-héros va décider de sauver Russel, un jeune mutant traqué par Cable, un mercenaire du futur. Les fans de Terminator ne seront d'ailleurs pas en reste. Mais, l'histoire va aussi plus loin puisqu'elle aborde des thèmes connus du genre "super-héros" comme le sacrifice et la famille, sous un nouveau prisme. Le contenu n'est pas indigeste, grâce à l'humour et une excellente bande-son qui vous entraîneront dans cette folle aventure.

Oui, grâce aux nouveaux personnages

Zazie Beetz incarne la mutante Domino Crédit : capture d'écran YouTube

Comment Deadpool va-t-il sauver Russel ? Le mercenaire va vite comprendre qu'il va devoir s'allier avec des personnages qui possèdent (ou non) des super-pouvoirs comme Domino,qui maîtrise la chance, ou Shatterstar, guerrier d'une autre dimension. Des noms que certain(e)s ont pu croiser dans les comics. Pour les autres, tout vous sera expliqué dans des scènes hilarantes. Et peut-être vous donner envie de lire leurs aventures une fois avoir vu Deadpool 2. Dans tous les cas, le casting (Josh Brolin, Zazie Beetz, Julian Dennison) épaulé par Ryan Reynolds est très convaincant et vous fait passer un très bon moment.

Mais, vous ne saisirez pas toutes les références

S'il y a une critique à émettre sur Deadpool 2, c'est celle-ci. Le film est rythmé par des références que seul(e)s les fans Marvel ou le public qui a vu Deadpool pourront comprendre. Surtout autour de la relation tumultueuse qu'entretient Deadpool avec les X-Men, dont ils se moquent en permanence, surtout Logan/Wolverine (Hugh Jackman). Les deux héros se sont déjà rencontrés dans X-Men Origins: Wolverine (2009). Une séquence critiquée par les fans et Ryan Reynolds. Outre les X-Men, Deadpool écharpe DC Comics et Thanos, le titan d'Avengers : Infinity War, incarné par Josh Brolin. Mais rassurez-vous, saisirez 70% de l'intrigue.

Et vous n'aurez pas droit à un rappel de l'intrigue de "Deadpool"

Deadpool 2 commence dans le vif d'action. Vous ne découvrirez pas les origines de Deadpool, au centre du premier film. Sachez que Wade Wilson est devenu cet anti-héros, à la suite d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Elle était censée le guérir d'un cancer incurable. Sa peau est marquée à vie, mais il a hérité de super-pouvoirs, dont l'immortalité. Cela sera aussi difficile de comprendre pourquoi Dopinder fait partie de l'aventure, ou qui sont Blind Al, Negasonic Teenage Warhead, Colossus et Weasel. Des alliés de Deadpool qu'on a découvert dans le premier film. Mais une nouvelle fois, grâce à la construction de l'intrigue, vous saisirez ce qu'ils et elles représentent pour le mercenaire.

> Deadpool - Bande annonce 2 [Officielle] VOST HD