Vous n'avez pas le moral ? Tout le monde vous tape sur les nerfs ? Vous avez envie de vacances ? Foncez voir Deadpool 2, en salles ce 16 mai. Le plus trash des anti-héros Marvel est de retour dans une aventure réussie.



On prend les mêmes et on recommence. La Fox l'a bien compris avec Deadpool, le mercenaire Marvel qui insulte tout le monde (surtout les X-Men), brise le 4e mur et laisse des cadavres derrière lui. Campé avec brio par Ryan Reynolds depuis 2016, le sale gosse de la Maison des Idées n'a pas fini de décoincer l'univers des super-héros et héroïnes au cinéma.

Afin de ne pas vous gâcher la surprise et respecter plus ou moins la demande de Deadpool, qui s'était moqué des frères Russo avec leur lettre anti-spoilers pour Avengers : Infinity War, nous ne développerons pas les grands rebondissements de l'histoire. Sachez tout de même que Deadpool va devoir unir ses forces avec d'autres mutant(e)s pour sauver un garçon pourchassé par Cable, un mercenaire du futur.



> DEADPOOL 2 | Bande Annonce Finale [Officielle] VOST HD | Redband | 2018

Trash, auto-dérision et humour réussis

Les fans le savent, les néophytes un peu moins, mais Deadpool ne fait pas dans dentelle. Cynisme et trash sont les rois de ce nouveau film, arrosés de litres de sang. Et si vous pensiez que l'humour n'a pas sa place dans les films Marvel, sachez qu'il ne tombe jamais à plat dans cette aventure. Même si on reconnaît que certaines blagues de l'histoire ont été dévoilées dans les bandes-annonces.



Bras coupés, crânes réduits en bouillis, intestins apparents... Deadpool ne vous épargne pas la rétine, contrairement aux films de super-héros et héroïnes. D'ailleurs, il ne manque pas de se moquer des X-Men (avec qui il entretient une relation aussi tumultueuse qu'amicale dans les comics), DC Comics et Thanos, le grand méchant d'Infinity War incarné par Josh Brolin (Cable). Et rien de plus jouissif qu'un personnage qui vous interpelle pendant le film. Deadpool continue de briser le 4e mur et cela fonctionne.



Vous trouvez cela redondant par rapport au premier volume ? Le réalisateur David Leitch (Atomic Blonde, John Wick 2) et Ryan Reynolds réussissent à montrer une nouvelle dimension au personnage, qui pourrait vous surprendre.



Une intrigue bourrée de rebondissements (malgré les bandes-annonces)

Nous ne rentrerons pas trop dans les détails pour ne pas trop vous spoiler. En deux heures, vous assistez à une intrigue surprenante, que les bandes-annonces ont réussi à préserver. Si l'humour est très présent, l'histoire traite aussi de sujets plus sérieux sur l'héroïsme, le sacrifice et ce qui relève ou non du Bien (ne levez pas les yeux au ciel, point de manichéisme dans Deadpool 2).



Des personnages convaincants

Le casting de "Deadpool 2" Crédit : Twentieth Century Fox

Une intrigue servie bien évidemment par un groupe d'acteurs et d'actrices très convaincant(e)s. Qui d'autre que Ryan Reynolds pourrait incarner Deadpool ? Personne. Josh Brolin, qui a donné au méchant Thanos une dimension humaniste dans Avengers : infinity War, il réussi dans le rôle de "l'homme du tueur" prêt à tuer, mais aussi à faire des concessions.



Le jeune Julian Dennison fait ses premiers pas réussi dans un blockbuster. Certain(e)s fans des X-Mens reconnaîtront en lui des mutants apeurés par leurs pouvoirs et rongés par la haine qu'on a pu voir dans les films de la franchise. Et comme Deadpool, il n'est pas avare sur les répliques cinglantes : "Tu as déjà vu un super-héros XXL ?", demande-t-il un moment à Deadpool.



On retrouve aussi avec plaisir Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) et Andre Tricoteux (Colossus), la mutante boudeuse et surpuissante et le colosse d'acier un peu trop gentillet pour Deadpool, mais tout aussi pertinent. Dopinder (Kara Suni), le chauffeur de taxi n'est pas en reste et Zazie Beetz une Domino chanceuse. Peut-être même le personnage le plus rationnel de cette aventure complètement barrée.



Beaucoup de références que pourraient louper les néophytes

S'il y a une critique à émettre sur Deadpool 2, c'est bien celle-ci. Les répliques de Wade Wilson/Deadpool font très souvent référence à d'autres films de l'univers des X-Men, qui appartient à la Fox, comme Deadpool. Sans oublier les quelques piques à DC Comics, adversaire historique de Marvel au cinéma et dans les comics. Le film s'adresse particulièrement aux fans Marvel, à celles et ceux qui ont vu Deadpool. Certains jeux de mots peuvent aussi être difficiles à saisir, surtout par manque de précision de la traduction (si vous voyez le film en langue originale).



Si vous êtes néophytes, vous saisirez 70% de l'intrigue. Deadpool 2 n'en reste pas moins un excellent divertissement rythmé par une exquise bande-originale. Laissez-vous (re)séduire par ce costume rouge et noir, qui secoue l'univers Marvel.