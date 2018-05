publié le 05/05/2018 à 08:10

Comment se remettre du choc d'Avengers : Infinity War ? La question semble difficile à répondre. Et pourtant, Marvel possède des films complètement barrés et pop aux bandes-sons revigorantes, excellentes pour se remonter le moral et patienter avant Avengers 4.



Les premiers sont bien évidemment Les Gardiens de la Galaxie. Réalisés par James Gunn, les deux premiers volets de la saga, qui se terminera en 2020, effectuent un virage pop réussi dans l'univers Marvel. Avec une musique très 70's, des anti-héros attachants et un humour communicatif, ils ont ce qu'il faut pour se remonter le moral après Avengers : Infinity War.

Viennent ensuite Deadpool, Ant-Man et Thor : Ragnarok. Des films aux personnages et à l'intrigue qui décoincent l'univers des Avengers grâce à leurs réalisateurs qui n'ont pas hésité à ajouter des grains de folie et surtout des héros et héroïnes atypiques.



"Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2" pour la musique et l'humour

Avec les deux volets des Gardiens de la Galaxie, le réalisateur James Gunn a secoué l'univers Marvel au cinéma. Avec sa bande-son vintage qui vous fera danser, des anti-héros attachants aux caractères bien trempés et des couleurs pop, la franchise est excellente pour retrouver le sourire, car elle ne se prend pas au sérieux. Le sarcasme de Rocket, les rires bien gras de Drax, l'humour de Star-Lord, l'humour et le potache sont les rois des Gardiens de la Galaxie. Mention spéciale pour Baby Groot dans Les Gardiens de la Galaxie 2 qui vous donnera une dose de "mignonnerie" jamais vue dans le MCU. Et du mignon, nous en avons vraiment besoin après les rebondissements d'Infinity War.



"Deadpool" pour les punchlines du sale gosse de Marvel

En 2016, Deadpool a décoincé l'univers Marvel. Vulgaire, violent et trash, l'anti-héros campé par Ryan Reynolds est surtout drôle. Il casse les codes des super-héros en distillant son sarcasme tout au long de l'histoire, n'a pas peur de tirer sur tout ce qui bouge et brise le quatrième mur. Il n'est pas moralement parfait comme Captain America, il ne cherche pas à sauver la veuve et l'orphelin comme Superman, mais il sait très bien quand il doit passer à l'action pour quelqu'un d'autre. Et au passage, il n'hésite pas de se moquer des X-Men.



"Ant-Man" pour son héros aidé des fourmis

Qui a dit qu'un héros ou une héroïne devait être grand(e) ? Avec Ant-Man, le public découvre l'infiniment petit de l'univers Marvel. Scott Lang, ancien cambrioleur qui fait tout pour récupérer la garde de sa fille, est embauché par le scientifique Hank Pym. Ce dernier lui offre sa combinaison d'Ant Man qui lui permet de rétrécir et de communiquer avec les fourmis. Elles deviennent les meilleures alliées de notre héros, dans cette aventure remplie d'humour grâce à un héros/repris de justice entouré d'une équipe de bras-cassés, supervisée par le Hank Pym et Hope, la future Guêpe qu'on découvrira dans Ant-Man et la Guêpe.



" Thor : Ragnarok" pour le duo Thor-Bruce Banner

Thor : Ragnarok doit beaucoup à ses protagonistes. On sent qu'ils s'amusent (les dialogues sont improvisés à 80%) et cela fonctionne. Thor n'est plus le dieu tête à claques qu'on a rencontré dans le premier volet, ni l'amoureux transi du Monde des Ténèbres. Le réalisateur Taika Waititi lui supprime en plus rapidement deux de ses attributs : le Mjöllnir et ses cheveux longs, preuve que le dieu n'est plus intouchable. Certains fans pourraient trouver que Taika Waititi le ridiculise un peu trop, mais ce changement relance bien la franchise qui est l'une des moins appréciées de Marvel au cinéma. Et malgré les événements dramatiques de l'intrigue, le virage pop est réussi.

