Le plus trash des héros Marvel est bientôt de retour. Deadpool, le mercenaire à la combinaison rouge et noir, s'offre une deuxième bande-annonce déjantée à quelques mois de la sortie du film. Entre les scènes d'actions et les litres de sang, l'anti-héros Marvel explique qu'il va former sa propre équipe de super-héros et héroïnes : la X-Force.



Bien connue des lecteurs et lectrices de comics, sans oublier des fans de X-Men, cette super team devrait sauver un jeune garçon menacé par le mutant Cable, comme on le voit dans le trailer.

Pour le moment, Cable et Domino ont été confirmés dans l'aventure. Ils sont tous les deux liés à l'histoire de Deadpool dans les comics et entretiennent une relation ami-ennemi avec ce dernier. Domino fait partie de la X-Force de Deadpool 2 avec 5 autres personnages dont les identités n'ont pas été révélées par la production du film. Mais, entre leurs costumes et leurs pouvoirs, on peut deviner qui ils et elles sont.

Domino

Zazie Beetz incarne la mutante Domino Crédit : capture d'écran YouTube

Fruit d'une expérience génétique, Domino peut contrôler la chance, agir sur les probabilités grâce à un champ invisible qui l'entoure. En retour, ses adversaires sont malchanceux, par exemple leurs armes sont bloquées. Mais, elle ne maîtrise pas ce pouvoir et on ignore son étendue.



Compte tenu de sa carrière de mercenaire, l'héroïne maîtrise très bien les armes à feu, les explosifs et les armes blanches. Des "qualités" qui seront appréciées par Deadpool, lui aussi mercenaire et adepte des sabres et des fusils. Domino est aussi connue pour sa relation avec Cable (Josh Brolin) avec qui elle rejoint le Six Pack, groupe de mercenaires du S.H.I.E.L.D, avant la X-Force.



Cable

Josh Brolin incarne Cable dans "Deadpool 2" Crédit : capture d'écran

Alors qu'il s'apprête à incarner le titan Thanos dans Avengers : Infinity War, Josh Brolin incarnera cet été Cable. Il est un mutant mercenaire, fils de Cyclope et Madelyne Prior (clone de Jean Grey) aux pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Il rencontre Domino, qui devient son amante, lors de son passage dans l'équipe des Six Pack.



Ils rejoindront ensuite la X-Force, mais pour le moment, Cable apparaît comme l'un des méchants de Deadpool 2. Il veut en effet capturer un jeune garçon, aux pouvoirs surpuissants, mais dont on ignore l'identité.

Bedlam

Bedlam est un super-héros né dans les comics en 1998 Crédit : capture d'écran YouTube

Selon le média américain Vulture, Terry Crews (FBI, Fausses Blondes Infiltrées) incarnera bien le super-héros Bedlam. Sa première apparition dans les comics remonte à 1998 dans X-Force #82. De son vrai nom Jesse Aaronson, Bedlam peut créer des champs bioélectriques qui perturbent les systèmes électriques et mécaniques.



Il peut aussi influencer le cerveau de son adversaire et lui faire ressentir une extrême douleur ou le plonger dans un sommeil profond. Bedlam est aussi un champion des arts martiaux : il possède la ceinture noire en karaté. Son costume est reconnaissable par un grand X, comme on peut le voir dans le trailer.

Surge

L'actrice Shiori Kutsuna incarnerait la mutante Surge, membre des X-Men Crédit : capture d'écran YouTube

Les informations n'ont pas été confirmées par la production de Deadpool 2, mais il semblerait que l'actrice Shiori Kutsuna campe la mutante Surge. Née au Japon, elle quitte le domicile familial quand ses pouvoirs mutants apparaissent. Devenue SDF, elle consomme de la drogue pour essayer de maîtriser ses pouvoirs liés à l'électricité.



Elle peut en effet l'absorber, créer des éclairs et se déplacer très rapidement. Surge rejoint l'Institut Xavier et devient membre des Nouveaux Mutants. Le Fauve lui confectionne une paire de gants qui lui permettent de canaliser ses pouvoirs, qu'elle semble porter dans le trailer de Deadpool 2.



Peter Wisdom

Selon le média américain "Screen Rant", l'acteur Rob Delaney incarne Peter Wisdom Crédit : capture d'écran YouTube

La X-Force de Deadpool continue à se dévoiler. Ce personnage, incarné par l'acteur Rob Delaney (de la série Catastrophe) serait, selon le média américain Screen Rant, Peter Wisdom. Ancien agent des services secrets du Royaume-Uni, il apparaît dans le comics Excalibur #86 en 1995.



Excalibur est une équipe de super-héros et héroïnes composées de mutant(e)s comme Kitty Pride / Shadowcat et Diablo. Vous l’aurez compris, Peter est un mutant. Il peut créer des lames d'énergies en absorbant la chaleur et les radiations solaires. Elles lui aussi servent de boucliers lors d'une attaque. Peter est lié à Bedlam puisqu'il l'a aidé à maîtrises ses pouvoirs avec Domino.

Zeitgeist

L'acteur Bill Skarsgård dans "Deadpool 2" Crédit : capture d'écran YouTube

Selon certains blogs outre-Atlantique comme Geektyrant et Newsarama, Bill Skarsgård qui a cartonné l'an dernier en incarnant le clown terrifiant Pennywise dans le remake de It, serait le mutant Zeitgeist. Dans les comics, il se distingue, entre autres, par son costume jaune, qu'on aperçoit brièvement dans le trailer de Deadpool 2.



Son pouvoir ? Il vomit de l'acide qui peut détruire n'importe quelle matière. C'est pour cela qu'on le voit ensuite porter une sorte de masque sur la bouche dans la suite de la bande-annonce, pour éviter les accidents (dans les comics, il ne se remet jamais d'avoir défiguré la première fille qu'il a embrassée).

Shatterstar

Shatterstar est le mutant entre Deadpool et Bedlam sur l'image Crédit : capture d'écran YouTube

Là encore, l'information n'a pas été confirmée par la production du film. Mais selon certains médias américains, le personnage à la combinaison jaune que vous voyez entre Deadpool et Bedlam serait Shatterstar. Il est un guerrier originaire du Mojoverse, un monde parallèle du futur.



Selon Le Fauve, il partagerait le même ADN que le mutant Longshot. Ainsi, Shutterstar est très agile et souple, il possède une force surhumaine et peut créer un faisceau de bio-force, qui l'affaiblit et donc il se sert peu, contrairement à ses deux épées. Il se distingue par l'étoile noire qui orne son œil de gauche et qu'on pourrait apercevoir dans le trailer.

Thunderbird ?

Julian Dennison dans "Deadpool 2" Crédit : capture d'écran YouTube

Comme on l'apprend dans la bande-annonce, Cable veut absolument mettre la main sur ce jeune garçon, incarné par Julian Dennison. Le mystère entoure encore ce mutant qui se trouve probablement emprisonné à un moment dans le film, comme on le voit avec sa combinaison jaune et son cou enfermé.



Sa mutation est liée à la pyrotechnie (il se trouve à un moment entouré de flammes, avec des policiers à terre) et il pourrait être ainsi Neal Shaara/ Thunderbird, comme le suppose la version britannique de l'Express. Originaire de Calcutta (Inde), Thunderbird peut convertir l'énergie qui l'entoure en lave, mais aussi fabriquer des bombes de feu et même voler. Il serait pourchassé par Cable, qui revient du futur, car le jeune homme représenterait une menace pour l'humanité.