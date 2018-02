publié le 07/02/2018 à 16:37

La bande-annonce de Deadpool 2 commence comme un film d'action lambda avec tous les clichés possibles du format : un œil bionique lumineux, des armes en train d'être chargées, un combat qui s'annonce et une voix grave qui raconte des banalités comme "Je suis l'enfant de la guerre". Vous pensiez que Marvel avait perdu son sens de la dérision ? Non. Deadpool (toujours porté par le talentueux Ryan Reynolds) est là pour faire prendre un tour très "second degré" à ce trailer.



"Stop ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il manque des effets spéciaux", lance Ryan Reynolds alors que le personnage de Cable avance avec un bras recouvert d'un tissu vert destiné à être transformé par la magie des effets spéciaux en bras robotique. Une fois de plus le super-héros le plus sarcastique de Marvel brise le 4ème mur qui sépare les spectateurs des personnages pour s'adresser à nous directement.

Des références comme s'il en pleuvait

"Son bras est censé être en métal ! C'est pas une moustache à effacer !", s'énerve-t-il en taclant délibérément le post-traitement problématique de Superman dans Justice League où la moustache de Henry Cavill avait dû être effacée après des scènes retournées en urgence. Mais on pardonne tout à Ryan "Deadpool" Reynolds puisqu'il se moquait lui-même, dans le premier Deadpool, de son interprétation dans le très discutable Green Latern.

Deadpool prend donc lui-même le contrôle de la bande-annonce en présentant le conflit entre Cable et lui-même dans une fausse ville en carton avec des figurines. Si vous vous demandez pourquoi la poupée Deadpool porte un costume de cowboy c'est parce que cette scène est une référence géante à Toy Story (Deadpool joue Woody et Cable, en bon cyborg, fait Buzz L'Éclair). Disney-Marvel-Fox marque des points en tolérant cette plaisanterie et les blagues à base de testicules qui viennent salir quelque peu l'héritage "grand public" de Toy Story.



Mais ce trailer n'est pas qu'une plaisanterie. Il montre quelques scènes et personnages que l'on retrouvera dans le film. Des combats, cascades, des images de Domino et de Negasonic Teenage Warhead en pleine action et quelques blagues pour assaisonner le tout. Du Deadpool pur sucre que l'on retrouvera sur les écrans le 16 mai 2018.