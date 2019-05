publié le 27/05/2019 à 16:53

Le Dark Phoenix s'apprête à embraser les salles obscures et probablement déchirer le cœur des fans des X-Men. Troisième volet de saga démarrée en 2011 avec X-Men : Le Commencement, Dark Phoenix s'annonce en effet sombre et destructeur, à l'image de la mutante Jean Grey, transformée par la Force Phénix.



Il n'aura pas échappé aux fans des mutants que ce Dark Phoenix aura de nombreuses ressemblances avec X-Men : Le combat final, qui concluait la première saga X-Men de Bryan Singer en 2006. En effet dans les deux longs-métrages, il est question de la transformation de Jean Grey en Dark Phoenix et dont la colère cause la perte de nombreux mutants emblématiques.

Si on se doute que le réalisateur Simon Kinberg garde secret quelques éléments de l'intrigue de Dark Phoenix, dont le nom de la méchante incarnée par Jessica Chastain, découvrez tout ce que l'on sait déjà du film grâce aux bandes-annonces. Attention, la suite du texte contient de nombreux spoilers.

> X-Men : Dark Phoenix | Bande-Annonce Finale [Officielle] VOST HD | 2019

La mort de Mystique

Cet événement tragique se déroulera à Red Hook, non loin de Brooklyn, là où Jean Grey a grandi. Complètement bouleversée après l'accident spatial qui l'a transformée, la mutante ne contrôle absolument pas ses nouveaux pouvoirs phénoménaux. Alors que Mystique essaye de la calmer, Jean panique et envoie une onde de choc qui propulse Mystique. La mutante incarnée par Jennifer Lawrence décède sur le coup, condamnant Jean Grey à quitter les siens et être rongée par la culpabilité.

Bienvenue à Genosha

Jean Grey trouve refuge dans une communauté de X-Men Crédit : capture d'écran YouTube

Jean Grey est sur l'île de Genosha, un paradis pour les mutants dirigé par Magnéto. Elle s'y réfugie probablement après avoir découvert que Charles-Xavier a verrouillé son esprit pendant des années et tué Mystique. Dans les comics, Genosha est une île de Madagascar et un État insulaire. C'est grâce à Magnéto qu'elle devient un refuge pour les mutants opprimés dans le monde. Reste à savoir si le Genosha du film est une communauté pacifique ou une armée dirigée par Magnéto qui souhaite se venger des humains.

Il y aura un schisme chez les X-Men

Les X-Men ne seront plus jamais comme avant. Le Dark Phoenix va embraser le groupe. Le Fauve va ainsi rejoindre Magnéto et sa Confrérie des Mutants, probablement après avoir découvert que Charles-Xavier manipule l'esprit de Jean depuis son enfance. Bien que Cyclope aime Jean Grey, il reste fidèle au Professeur X et espère que Jean va redevenir comme avant l'accident.

Jean Grey est sauvée par la Force Phénix

La Force Phénix Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une mission spatiale qui tourne mal. Mystique emmène les X-Men pour sauver des membres de la NASA, prisonniers de leur vaisseau. Mais, alors que Diablo revient dans le vaisseau des X-Men, les mutants se rendent compte que Jean est toujours dans la navette spatiale prise dans une "tempête solaire".



C'est là que la Force Phénix, l'une des plus anciennes entités cosmiques du monde Marvel, se manifeste pour sauver Jean de la mort. "Cette force a détruit tout ce qui a croisé sa route. Sauf toi", lui explique le personnage joué par Jessica Chastain, dont on ignore encore la véritable identité. Néanmoins l'actrice a confié qu'elle incarne "une alien qui cherche à récupérer la Force Phénix pour sa propre espèce", dans le talk-show de Graham Norton.