VIDÉO - "Dark Phoenix" s'offre une bande-annonce finale époustouflante

publié le 17/04/2019

Comment Jean Grey est devenue le Phénix Noir ? Dans l'ultime bande-annonce de Dark Phoenix, en salles le 5 juin 2019, les fans des X-Men en découvriront plus sur l'accident spatiale et la force cosmique qui transforment Jean Grey (Sophie Turner).



Les X-Men vont partir en mission dans l'espace, pour sauver un équipage de la NASA. Mais, la mission tourne mal : Jean n'arrive pas à s'échapper de la navette prise dans une sorte de tempête cosmique. C'est la Force Phénix qui va imprégner son corps et complètement la transformer. "Cette force a détruit tout ce qui a croisé sa route. Sauf toi", explique le personnage de Jessica Chastain à Jean Grey, qui a commencé à pencher du Côté Obscur.



Dark Phoenix sera bel et bien une clôture sombre et flamboyante de la récente saga X-Men démarrée en 2011 avec X-Men : Le Commencement. Face à ses nouveaux pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas, mais qui lui font "du bien", Jean Grey va tuer Mystique par accident, et probablement détruire le reste des X-Men. Cela vous rappelle quelque chose ? Effectivement comme dans X-Men : L'Affrontement final (2006) où Famke Janssen incarne Jean Grey/ Le Phénix.