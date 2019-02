publié le 28/02/2019 à 16:59

Dark Phoenix est de retour dans l'actualité. Six mois après une première bande-annonce sombre, le dernier volet de la saga X-Men, démarrée avec X-Men : Le Commencement (2011), s'offre un nouveau trailer intense.



Attendu dans les salles françaises le 5 juin 2019, Dark Phoenix est centré sur la mutante Jean Grey (Sophie Turner de Game of Thrones) qui devient incontrôlable et surpuissante, après un accident dans l'espace. La jeune femme est alors imprégnée d'une force cosmique, la Force Phénix, qui va bouleverser à jamais son histoire et celle des X-Men.

Dans cette quête flamboyante de pouvoirs et de rage, Jean Grey va rencontrer une femme mystérieuse, incarnée par Jessica Chastain. Si son identité est encore secrète, Simon Kinberg, le réalisateur de Dark Phoenix, donne enfin des détails dans un entretien pour EW. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

> Xmen : Dark Phoenix | Nouvelle Bande-Annonce [Officielle] VOST HD | 2019

Une alien très intéressée par la Force Phénix

"Elle est une alien d'une autre planète. Quand vous voyez [dans la bande-annonce] l'entité imprégnée Jean dans l'espace, ce n'est pas une éruption solaire, mais une force cosmique [la Force Phénix]. Le personnage de Jessica est attirée par cette force et la cherche, c'est elle qui la conduit sur Terre et Jean. C'est une force qu'elle cherche à contrôler ou détruire", démarre le réalisateur dans son entretien.



Le personnage de Jessica Chastain sera le premier extra-terrestre à intégrer un film de la nouvelle saga X-Men. Quant à sa quête de la Force Phénix, cela rapprocherait le personnage de Jessica de Lilandra Neramani. Impératrice du peuple extra-terres des Shi'ar, très liée à l'histoire du Phénix dans les comics. Lilandra se rend sur Terre pour anéantir la mutante, car la force du Phénix a détruit des systèmes planétaires entiers.

Quels sont ses pouvoirs ?

Jessica Chastain dans la nouvelle bande-annonce de "Dark Phoenix" Crédit : capture d'écran

"Mentalement, elle est aussi forte que Jean. Mais, Jean ne peut lire ses pensées [ce qui prouve qu'elle est plus forte que Jean]. Comme on peut le voir dans le trailer, elle peut manipuler l'esprit des personnes qui l'entourent et leur montrer ce qu'elle a envie qu'ils voient", poursuit Simon Kinberg dans son entretien. Comme l'indiquaient les premières rumeurs, le personnage de Jessica Chastain est doncune télépathe, comme Jean Grey et Charles-Xavier.



"Elle a d'autres pouvoirs que nous verrons dans le film, certains sont mentaux, d'autres physiques. Il y a toute une séquence où elle ratatine les X-Men", conclut le réalisateur dans son explication. Cela n'augure rien de bon pour Cyclope, Storm et leurs compagnons. Une courte scène de la bande-annonce nous montre aussi que le personnage de Jessica Chastain est plus forte que Magnéto. Elle est résistante aux balles qu'il lui envoie en manipulant l'acier d'une dizaine de mitraillettes...

Qui pourrait-elle être ?

Dans un entretien pour le média américain IGN, en septmebre 2018, le réalisateur a donné d'autres précisions. "Je dirai que le personnage de Jessica n'est pas Mastermind [le Cerveau, qui manipule l'esprit de Jean Grey dans les comics pour utiliser le Phénix], mais il y a certains éléments dans sa manière à manipule Jean qui se retrouve dans le personnage incarné par Jessica. Selon moi, comme vous le verrez, le personnage de Jessica a des éléments de quelques personnages différents dans les comics".



3 Théories sont (encore) possibles :

- Lilandra Neramani : impératrice du peuple extra-terres des Shi'ar, très liée à l'histoire du Phénix dans les comics. Lilandra se rend sur Terre pour anéantir la mutante, car la force du Phénix a détruit des systèmes planétaires entiers.

L'héroïne Lilandra Neramani Crédit : Marvel Comics

- Lady Mastermind : elle est la fille de Mastermind et possède les mêmes pouvoirs télépathiques que son père. Elle peut aussi créer des illusions dans l'esprit de ses adversaires, modifier leurs souvenirs et lire dans leurs esprits. Des "qualités" qui peuvent aisément la servir à manipuler Jean Grey en lui montrant que les X-Men sont bien contre elle et qu'elle n'a pas d'autres choix que de rejoindre le Club des Damnés [groupe de mutants belliqueux]. Ce groupe secret de mutants, dont fait partie Mastermind, cherche à utiliser les pouvoirs du Phénix.

Lady Mastermind s'appelle en réalité Regan Wyngarde Crédit : Marvel Comics

- Miss Sinister : clone génétique de Mister Sinister, elle peut changer d'apparence comme Mystique. Télépathe, elle peut aussi contrôler l'esprit d'autrui, paralyser un ennemi physiquement et projeter ses propres pensées dans le cerveau de son adversaire. Là encore, des pouvoirs qui peuvent servir au personnage de Jessica Chastain pour recruter le Phénix dans son équipe.

elle peut changer d'apparence comme Mystique Crédit : Marvel Comics