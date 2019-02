publié le 06/02/2019 à 15:48

La star de la saga Hunger Games, Jennifer Lawrence sera bientôt mariée. Après ses relations avec les célébrités Darren Aronofsky - le réalisateur de Mother ! - ou encore Nicholas Hoult - son collègue le Fauve dans X-Men - l'actrice a annoncé ses fiançailles avec Cooke Marooney début février, d'après le tabloïd américain People.



D'après un autre média américain, Page Six, l'héroïne de la trilogie Hunger Games aurait même été aperçue lors d'un dîner en amoureux à New York, avec une "énorme" bague : "C'était une pierre impressionnante. Il semblait célébrer quelque chose et les gens en parlaient. La bague était très visible", a confié un "espion" du tabloïd.

C'est en juin 2018 qu'ils sont apparus pour la première fois en public. Ils sont ensuite partis en voyage en Italie, à Rome, avant de se rendre dans la capitale française. En septembre de la même année, la comédienne de 28 ans est apparu au bras de son nouvel homme à l'avant-première de La Favorite de Yorgos Lanthimos.

Une rencontre tout à fait ordinaire

Il n'a pas été utile pour le jeune homme de traîner sur les tapis rouges du monde entier. Simplement, les deux tourtereaux se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une amie qu'ils ont en commun lors d'une soirée.

Cooke Maroney, originaire du Vermont, est le directeur d'une galerie d'art de l'Upper East Side new yorkais, la Gladstone Gallery. Et s'il n'est pas un gagnant de Golden Globes, l'homme côtoie tout de même le gratin des artistes contemporains américains : Caroll Dunham qui n'est autre que le père de la réalisatrice Lena Dunham (Girls), Anish Kapoor ou encore Richard Aldrich.



D'après Page Six, la star oscarisée et son futur mari préparent déjà activement leur mariage. Il s'agit d'une première noce pour l'actrice oscarisée. Pour l'heure, aucune date officielle n'a été fixée.