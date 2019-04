Dark Phoenix | "Every Hero Has A Dark Side" TV Commercial | 20th Century FOX

publié le 09/04/2019 à 15:21

"Tous les héros ont un côté sombre". C'est le titre de ce nouvel extrait de Dark Phoenix, conclusion de la nouvelle saga X-Men démarré en 2011 avec X-Men : Le Commencement.



Dans cette vidéo, on aperçoit l'accident spatial qui va transformer Jean Grey (Sophie Turner). Imprégnée de la force cosmique du Phénix, la mutante va peu à peu sombrer du Côté Obscur pour devenir le Phénix Noir. "Quelque chose m'est arrivé. Quelque chose que je ne peux pas contrôler et ça me fait peur, mais ça fait aussi du bien", explique Jean Grey apeurée à Magneto (Michael Fassbender).

Aucun de ses compagnons n'est assez fort pour l'arrêter. Elle projette ensuite Mystique (Jennifer Lawrence) contre le sol. Une attaque mortelle pour Raven, comme les fans l'ont découvert dans la précédente bande-annonce. La suite de la séquence nous montre le face-à-face entre Jean Grey et Magneto. Ce dernier essaye tant bien que mal de canaliser la mutante, qui déchaîne sa pleine puissance. "Est-ce que tu es en train de me menacer ? Car, ce serait une très mauvaise idée", lui lance le Phénix Noir avant de l'attaquer.