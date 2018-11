Stan Lee et sa fille Joan Celia Lee en 2017

publié le 15/11/2018

C'est une nouvelle qui pourra réjouir les fans Marvel. Joan Celia Lee, la fille de Stan Lee, a révélé au média TMZ, qu'elle a co-créé un dernier super-héros avec son père, le dernier week-end avant son décès, le 12 novembre 2018.



"Toute ma vie j'ai essayé de co-créer un personnage avec mon père. Il a décidé de m'écouter et nous avons travaillé sur le super-héros Dirt Man", commence Joan Celia Lee dans son interview. Malheureusement, la sexagénaire ne donne pas plus de détails sur les origines de Dirt Man, ni ses pouvoirs. Elle confie avoir simplement demandé à son père "pas de métal, ni d'acier, mais retroussons-nous les manches et n'ayons pas peur de nous salir". Cet ultime super-héros devrait apparaître au cinéma, comme l'espère Joan Celia Lee.

Depuis le 12 novembre 2018, les communautés Marvel et DC Comics rendent hommage au géant des comics, "père" de Spider-Man, Daredevil ou encore des X-Men. Il laisse derrière lui un immense héritage, qui passionne des générations de fans depuis les années 60.