publié le 18/09/2018

Enfin ! Après des mois et des mois d'attente, les fans découvrent la première bande-annonce de Captain Marvel. Elle est la première super-héroïne à avoir droit à son film solo, qui sortira le 6 mars 2019, soit 3 ans après Wonder Woman de DC Comics.





La vidéo a été diffusée pendant l'émission Good Morning America et pour célébrer l'anniversaire de l'US Air Force (18 septembre 1947). La veille, Brie Larson, oscarisée en 2016 pour The Room, avait retweeté Good Morning America, qui annonçait le trailer, pour le plus grand plaisir des fans.

Captain Marvel dévoilera les origines de Carol Danvers, pilote de l'US Air Force qui devient une super-héroïne à la suite d'un accident. On la retrouvera ensuite dans Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War, où elle prêtera main forte aux Avengers survivants contre Thanos.