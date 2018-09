publié le 07/09/2018 à 11:40

Quel rôle pour Jude Law dans Captain Marvel ? Alors que les rumeurs annonçaient l'acteur en tant que Mar-Vell, le mentor de la super-héroïne, les premières informations officielles du film changent complètement la donne. Dans un entretien pour Entertainment Weekly, Jude Law, qui incarnera le jeune Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques 2, donne quelques détails.



"Il [son personnage] est motivé par sa foi dans un leadership divin du peuple Kree. Il est donc presque un guerrier dévot, il ne pose aucune question, il est conservateur, mais aussi inspirant", confie l'acteur britannique. Une description qui le rapprocherait donc de Ronan l'Accusateur, l'un des grands méchants des Gardiens de la Galaxie. Il veut absolument montrer la suprématie du peuple Kree sur leurs ennemis les Skrull et cherche à s'emparer de la Pierre du Pouvoir, pour commettre un génocide.

D'ailleurs, le personnage de Jude Law pourrait ainsi être le bras droit de Ronan l'Accusateur, qui fait son grand retour au cinéma dans Captain Marvel, avec le guerrier Korath. Dans tous les cas, cette description de Jude Law ne ressemble pas à celle de Mar-Vell, super-héros Kree, protecteur de l'univers. Il pourrait finalement être le super-méchant de Captain Marvel, que les fans ne soupçonnent pas.

Le mentor de Captain Marvel

Le personnage de Jude Law n'est pas, non plus, présenté comme l'ennemi de Carol, membre à ses côtés de la Starforce [armée Kree]. "Ses pouvoirs extraordinaires qu'elle possède, il les voit comme une sorte de bénédiction et quelque chose qu'elle doit apprendre à contrôler", poursuit Jude Law avant de conclure : "C'est un thème important dans l'intrigue : l'apprentissage de Carol pour contrôler ses émotions et utiliser ses pouvoirs à bon escient".



Une déclaration qui relance la théorie que Jude Law sera bien le mentor de Captain Marvel. Dotée de pouvoirs phénoménaux à la suite d'un accident, Carol aurait effectivement des difficultés à maîtriser son potentiel. Reste à savoir si le personnage de Jude Law aide la super-héroïne à les utiliser pour sauver l'univers ou tuer les Skull. Le mystère reste entier et il faudra encore s'armer de patience avant les prochaines informations : le film n'est attendu qu'en mars 2019.