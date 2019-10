publié le 26/10/2019 à 07:05

Après avoir envahis les salles obscures, les super-héros Marvel vont-ils dominer le monde des podcasts ? C'est bien l'intention de la célèbre Maison des Idées. Après des milliers de comics et des dizaines de films, les super-héros Marvel vont aussi vivre quelques aventures en podcasts. Marvel vient de s'associer avec SiriusXM et Pandora pour créer une série de contenus exclusifs.

Après deux séries centrées sur le personnage du mutant indestructible Logan (plus connu sous le pseudo Wolverine), baptisés The Lost Trail et The Long Night, Marvel a annoncé vouloir lancer une grande collection de podcasts scénarisés et non-scénarisés sur plusieurs de ses personnages. Ces créations devraient débarquer sur ces deux services anglo-saxons début 2020.

Quatre premières séries vont d'abord être publiées. Chacune comprendront 10 épisodes et elles seront centrés sur Wolverine des X-Men, Hawkeye et Black Widow des Avengers et Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Une cinquième série devrait réunir ces quatre héros pour terminer ce premier cycle narratif.

Des histoires et des décryptages

Un contrat a été signé aussi pour permettre la création de podcasts plus encyclopédiques avec des spécialistes qui jetteront un regard contemporain sur l'histoire de Marvel. Il faudra attendre des débats et des invités prestigieux qui ne manqueront pas de donner quelques informations complémentaires ou exclusives sur les prochaines sorties du Marvel Cinematic Universe par exemple.

"Les histoires fortes sont lues, regardées et écoutées. Nous pensons que l'audio est la prochaine étape de l'univers Marvel pour nos fans du monde entier", a déclaré Dan Buckley, le président de Marvel Entertainment. Pour l'heure, aucune traduction de ces histoires en français n'est à l'ordre du jour. SiriusXM et Pandora sont des services américains d'audio à la demande qui fonctionnent similairement à Netflix avec des abonnements entre 10 et 20 dollars par mois.

