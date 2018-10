publié le 23/10/2018 à 16:09

Le tournage de Joker bat son plein. Après les photos de Joaquin Phoenix (Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), les fans peuvent découvrir un premier aperçu de Thomas Wayne, le père de Bruce-Batman grâce au site Juste Jared.





Le milliardaire, assassiné avec son épouse Martha, sera incarné par Brett Cullen. Au départ, c'est Alec Baldwin qui devait avoir le rôle, mais l'acteur a finalement quitté le projet fin août 2018. Brett Cullen renoue ainsi avec l'univers de Batman puisqu'il incarnait un député dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Dans une vidéo de tournage, on voit Arthur Fleck (qui deviendra le Joker), courir après Thomas Wayne et tomber lamentablement au sol. Que cherche le futur Joker auprès du milliardaire ? Pour les moments, le mystère est entier.

Dans Joker, Thomas Wayne chercherait à briguer la mairie de Gotham City. Il faudra attendre de nouvelles photos de tournage pour en savoir plus sur le rôle du milliardaire et découvrir si un jeune Bruce est prévu au casting.

Joaquin taking a fall on set as Arthur Fleck #Joker pic.twitter.com/RvmbEIMyRW — Geek Vibes News ¿ (@GeekVibesNews) 21 octobre 2018