publié le 25/05/2018 à 12:14

Les fans Marvel retiennent leur souffle. Le magazine américain Licence Mag aurait dévoilé le premier synopsis d'Avengers 4, la suite très attendue (c'est un euphémisme) d'Avengers : Infinity War. Une information à prendre tout de même avec des pincettes, même si Licence Mag est spécialisé dans ce genre d'annonce puisque le média travaille directement avec les studios de production. Attention, la suite du papier contient donc des spoilers sur Avengers 4 et Infinity War.



Que nous réserve Avengers 4 après la fin cataclysmique d'Avengers : Infinity War ? N'y allons par quatre-chemins : rien de très bon.



"Aboutissement de 22 films interconnectés, le quatrième volet de la saga Avengers sera le tournant décisif de ce voyage épique. Nos héros bien-aimés vont vraiment comprendre à quel point cette réalité est fragile et les sacrifices qui doivent être faits pour la maintenir", pourrait-on lire dans ce premier synopsis publié par le magazine Licence Mag.

Qu'attendre d'"Avengers 4" d'après ce synopsis ?

Bien évidemment, le terme "sacrifices" est le plus fort de ces quelques lignes d'intrigues. Il faudrait donc à s'attendre à la disparition d'autres personnages comme Iron Man (Robert Downey Jr) et Captain America (Chris Evans) dont les contrats des acteurs s'arrêtent après Avengers 4. Les fans préparent d'ores et déjà des mouchoirs, tout en élaborant toutes les théories possibles sur les résurrections des héros et héroïnes réduit(e)s en poussière par Thanos à la fin d'Avengers : Infinity War.

Quant à "la réalité fragile" du pitch, elle pourrait confirmer l'une des nombreuses rumeurs du film liée au voyage dans le temps. En effet, selon certaines photos de tournage d'Avengers 4, les Avengers parviendraient à retourner dans le passé pour mettre la main sur les 6 Pierres de l'Infini afin de mettre en lieu sûr. C'est pendant ces voyages temporels qu'ils se rendraient compte de la fragilité de leur réalité, bouleversée par le claquement de doigts mortel de Thanos dans Infinity War.