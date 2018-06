"Avengers 4 sera encore plus choquant", prévient Chris Hemsworth (Thor)

publié le 04/06/2018 à 12:54

Les fans ne savent toujours pas ce qu'il se passera dans Avengers 4, mais ils ont déjà une idée de son ton grâce à Chris Hemsworth. L'interprète de Thor, le dieu d'Asgard depuis Avengers (2011) s'est récemment confié au média américain Esquire à propos de la suite très attendue d'Avengers : Infinity War. Attention, la suite contient des spoilers.



Avengers 4 dévoile déjà quelque-uns de ses secrets. Après l’inquiétant synopsis et les révélations d'une partie du casting sur une partie de l'intrigue, Chris Hemsworth a donné quelques détails sur le ton de l'intrigue.

"Si vous avez été choqué par Infinity War, je pense que le second [Avengers 4] sera encore plus choquant, mais pour d'autres raisons. C'est ce qui m'a le plus bluffé la première fois que j'ai lu les deux scénarios : comment ils [les frères Russo] ont réussi à réunir autant de personnages différents, tout en leur donnant des scènes indépendantes", a démarré l'acteur. Une déclaration qui pourrait rassurer les fans puisqu'il annoncerait un final qui ne briserait pas le cœur des fans comme Infinity War où les trois-quart des héros et héroïnes finissent en poussières.

"J'adore le fait que chaque film Marvel est une évolution et qu'ils continuent de surprendre le public, plutôt que de les conforter ce qui était une peur récurrente : qu'ils [les réalisateurs ] soient à court d'idée. Toute cette expérience a été incroyable, surtout le dernier [Avengers 4]", conclu Chris Hemsworth. De quoi augmenter l'impatience des fans avant la sortie du film.