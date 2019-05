publié le 10/05/2019 à 19:13

Attention car cet article va contenir un important spoiler sur la fin d'Avengers: Endgame. Si vous n'avez pas encore vu le film, nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture.



Elle devait faire sa première apparition dans le film Avengers: Endgame mais finalement la scène a été coupée sur le banc de montage. Katherine Langford, qui incarne l'héroïne de la série 13 Reasons Why (Netflix), devait jouer un rôle qui est longtemps resté mystérieux. Les réalisateurs ont fini par révéler qui la jeune femme devait jouer et le contenu de cette scène ainsi que les raisons ayant provoqué le retrait de la séquence.

Dans le podcast Happy Sad Confused, les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont expliqué que Tony Stark devait, comme Thanos à la fin d'Infinity War, apparaître dans les limbes orangées après avoir utilisé le Gant de l'Infini. Rappelez-vous, c'est là que Thanos revoit la jeune Gamora et qu'elle lui demande s'il a réussi. Un échange émouvant dans lequel on constate que Thanos, s'il ne regrette pas la Décimation, déplore la mort de sa fille adoptive.

> Avengers Infinity War Thanos Speaks to Gamora Inside the Soul Stone Logo In Full HD 60fps

Préparez les mouchoirs

Tony Stark, lui aussi, devait rencontrer sa fille : Morgan. Désormais adolescente et jouée par Katherine Langford, Morgan devait avoir un court échange avec son père lors duquel elle le pardonnait de s'être sacrifié pour sauver l'humanité de Thanos. Une scène parfaitement lacrymale qui n'aurait pas manqué d'insister sur la déclaration enfantine qui revient à plusieurs reprises dans le film : "Je t'aime puissance 3000".



Malgré le potentiel d'une telle scène, les frères Russo n'ont pas trouvé la séquence suffisamment mémorable. Ou peut-être voulaient-ils éviter d'être trop mélodramatiques. "Nous nous sommes rendu compte qu'il manquait un lien émotionnel entre Tony et sa fille désormais adulte... Cela ne résonnait pas en nous", expliquait Anthony Russo.



Il faudra donc attendre les scènes coupées du DVD pour éventuellement découvrir cette scène. La deuxième saga du MCU fera aussi peut-être une place à l'actrice et son personnage de Morgan Stark. Les spectateurs seraient ravis de revoir la famille Stark d'une façon ou d'une autre et Morgan étant un personnage inédit qui n'apparaît pas dans les comics (du moins sous cette forme de fille de Tony et Pepper Potts), les scénaristes pourraient facilement jouer avec cette toile vierge.