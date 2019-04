publié le 26/04/2019 à 10:18

Après 11 ans et 21 films, Avengers : Endgame est la conclusion épique et déchirante d'une saga Marvel qui fait vibrer des millions de fans dans le monde. C'est aussi une fin pour Joe et Anthony Russo, qui travaillent avec Marvel Studios depuis 2014 (Captain America : Le Soldat de l'Hiver).



Les deux frères, qui ont aussi réalisé Captain America : Civil War (2016), Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019), ont annoncé qu'ils vont prendre une pause, pour le moment, au sein de Marvel Studios. "C'est aussi notre Endgame, du moins pour le moment. Nous ne prévoyons pas encore de tourner de prochains films Marvel. Mais, cela pourra certainement se reproduire à l'avenir. Nous avons une collaboration formidable [avec Marvel Studios] et nous admirons ce qu'ils font", expliquent ainsi Joe et Anthony Russo au média américain Games Radar.

Cette déclaration risque d'être un coup dur pour les fans Marvel. Les frères Russo ont en effet réalisé trois des meilleurs films du MCU, selon les différents classements que l'on peut voir sur les forums de fans.

Un film pour l'été 2019 avec Tom Holland

Joe et Anthony ont quand même confié leur prochain projet : "Nous allons complètement changer d'air et réaliser un film plus petit pour cet été [2019], Cherry, avec Tom Holland [Spider-Man]. Il est basé sur une histoire vraie d'un vétéran de la Guerre en Irak qui souffre de stress post-traumatique, devient addict à l'héroïne et finit par braquer des banques pour se payer ses doses", poursuivent le duo.