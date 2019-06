publié le 06/06/2019 à 17:01

Entre ses blagues, son cynisme et ses mimiques, Tony Stark a marqué des milliers de fans Marvel. L'influence du super-héros incarné par Robert Downey Jr. a même dépassé les écrans de cinéma, comme le rapporte le site Markets Insider.



Les ventes d'ours en peluche à l'effigie de Captain America, Thor et Hulk de la marque Build-A-Bear ont en effet "augmenté" après la sortie d'Avengers : Endgame, comme le rapporte Sharon Price John, la boss de Build-A-Bear.



Et ce grâce "au clin d’œil généreux et bienvenue de Marvel à Build-A-Bear dans les 10 premières minutes du film, lorsque Tony Stark confie à Rocket : 'Je pensais que tu étais un Build-A-Bear [ours en peluche]'", explique-t-elle au site économique. Ce succès commercial au rayon jouets montre une nouvelle fois à quel point Avengers : Endgame est un triomphe planétaire.

Ce n'est pas la première fois que Tony Stark donne un surnom hilarant à l'un de ses compagnons Avengers. Hawkeye est ainsi renommé "Legolas" (Avengers), Thor avec sa bedaine et ses lunettes de soleil devient "Lebowski" (Avengers : Endgame) et il appelle Spider-Man"collants" dans Captain America : Civil War.