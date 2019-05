"Avengers : Endgame" : le record du film "Avatar" dorénavant dans le viseur

publié le 14/05/2019 à 02:37

Le carton continue. Les super-héros d'"Avengers : Endgame", dernier-né de la famille Marvel dans les salles obscures, a conservé la première place du box-office en Amérique du Nord et s'est encore rapproché du record des recettes mondiales détenu par Avatar.



Selon les chiffres définitifs publiés lundi 13 mai par la société spécialisée Exhibitor Relations, le long métrage a rapporté 63,3 millions de dollars en Amérique du Nord entre vendredi 10 et dimanche 12 mai, portant le total de ses recettes dans cette région à 723,7 millions de dollars en trois semaines.

D'après les chiffres communiqués par Disney, qui a racheté Marvel en 2009, la vente de billets pour le 22e et dernier film de la saga a généré 2,485 milliards de dollars sur l'ensemble de la planète.



Devant "Star Wars" et "Titanic"

Après avoir dépassé Star Wars - Le réveil de la Force (2,07 milliards) et Titanic (2,18 milliards), Avengers: Endgame a donc dorénavant en ligne de mire Avatar et son record de 2,79 milliards.



Grâce aux combats spectaculaires, aux effets spéciaux et à la distribution XXL (Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper et Josh Brolin), les Avengers peuvent logiquement rêver de décrocher cette première place.