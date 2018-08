publié le 02/08/2018 à 19:07

Avengers : Infinity War est le premier Marvel à avoir réuni autant de personnages au cinéma. Malgré une intrigue dense et bourrée de rebondissements, tous et toutes n'ont pas eu le même temps à l'écran, comme Captain America. Mais, que les fans se rassurent, il aura droit à un rôle plus conséquent dans Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War.



C'est en tout cas ce qu'affirme Christopher Markus, le co-scénariste d'Avengers : Infinity War, dans le DVD du film, attendu le 31 août prochain. "Certains personnages seront mieux exploités dans la seconde histoire. Et je pense qu'il est OK de dire que Captain America aura un rôle plus important dans ce deuxième film", rapporte le média américain CinemaBlend.

Il ne reste plus qu'aux fans de patienter avant d'en savoir plus sur Avengers 4, dont la sortie est prévue en avril prochain. Ce sera la première fois que le Capt et Iron Man se retrouvent après les événements de Captain America : Civil War, qui avaient provoqué la scission des Avengers. Gageons que les retrouvailles risquent d'être tendues entre les deux héros, même si le monde est plongé dans le chaos.