"The Walking Dead", saison 10 : le récap' indispensable avant de voir l'épisode 16

publié le 04/10/2020 à 16:35

"Précédemment dans The Walking Dead..." C'est probablement ce qui va accueillir les fans de la série le 5 octobre prochain sur OCS avec la diffusion du final de la saison 10, six mois après l'épisode 15.

Intitulé A Certain Doom (Une fin certaine), cet épisode 16 est donc pris au pied de la lettre puisqu'il permettra de découvrir, entre autres, comment nos héros et héroïnes vont échapper au plan machiavélique de Beta. Le nouveau chef des Chuchoteurs entoure avec ses zombies la Tour où sont réfugiés les membres des communautés. Le temps presse, car les morts-vivants sont affamés et il faut trouver un plan pour éviter que tout cela ne termine en pique-nique sanglant.

Mais, comment en est-on arrivé là ? Et où sont passés Eugene, Yumiko et Ezekiel ? Difficile de se remémorer tous les grands événements de la saison 10, après six mois de pause due au coronavirus. Un laps de temps non négligeable pour la mémoire des fans qui souhaitent sûrement se rafraîchir la mémoire.

The moment you’ve been waiting for... #TWD’s The Whisperer War: The Final Showdown premieres October 4th. pic.twitter.com/2JIoQzeZGJ — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 19, 2020

Negan a tué Alpha sur ordre de Carol

L'épisode 12 de cette saison est sans aucun doute le plus dingue de cette saison 10. C'est celui que la plupart des fans attendaient : la mort d'Alpha. Comme dans les comics, elle est décapitée par Negan, qui jouait donc un double jeu dans le camp des Chuchoteurs. Mais ce n'est pas tout ! Negan a tué Alpha sur ordre de Carol. C'est elle qui l'avait libéré de sa cellule d'Alexandria, sans en dire un mot à personne, surtout pas à Daryl. Negan est donc de retour auprès de ses anciens ennemis, qui ne sont pas encore au courant du service qu'il leur a rendu.

Samantha Morton et Jeffrey Dean Morgan dans "The Walking Dead" Crédit : Jace Downs/AMC

Lydia le sait et refuse de communiquer avec Negan, avec qui elle partageait une relation forte auparavant. Quant à Daryl, il ne sait plus s'il peut faire confiance à Carol et l'évite pour le moment. Belle ambiance.

Michonne est partie chercher Rick

Le départ de Michonne était attendu au cours de cette saison 10, mais cela ne l'a pas rendu moins triste lorsqu'il est arrivé. Dans l'épisode 13, Michonne est, rappelons-le prisonnière d'une île perdue par Virgil. Contre les effets de la "tisane de l'ultime délire", la guerrière revoit certains moments de sa vie mais d'un tout autre point de vue. Après avoir réussi à se sortir de ce guêpier, Michonne embarque sur un vieux cargo pour rejoindre les siens.

Mais dans la cale, elle découvre des bottes de shérif et un ancien téléphone où sont dessinés les portraits de Michonne et Judith. Des traces prouvant que Rick est vivant et donc quelque part dans ce vaste monde. Encouragée par Judith, "Tu dois y aller. Absolument. Ça va aller. Il a peut-être plus besoin de toi. Il essaie peut-être de rentrer sans personne pour l'aider", Michonne largue les amarres et part à la recherche de l'amour de sa vie.

Eugene, Yumiko et Ezekiel cherchent Stéphanie

Depuis plusieurs épisodes, Eugene entretient une relation radiophonique avec une mystérieuse héroïne. Selon les indiscrétions du média américain Forbes, elle se nomme Stéphanie et est incarnée par Margot Bingham (Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, Boardwalk Empire). Le couple dans les comics est censé se retrouver en Pennsylvanie. Ezekiel et Yumiko décident d'accompagner leur camarade dans cette folie : partir à l'autre bout du pays en pleine guerre contre les Chuchoteurs pour avoir une chance sur deux de se prendre un vent ou de tomber sur une nouvelle ennemie. En chemin, notre trio fait la rencontre d'une héroïne délurée (que nous aborderons plus tard), qui les retarde fortement pour le rendez-vous d'Eugene. Le quatuor essaye tant bien que mal de courir à la gare routière où Stéphanie est censée l'attendre.

Connie est toujours portée disparue, Magna est saine et sauve

Connie est portée disparue depuis l'effondrement de la grotte Crédit : Gene Page/AMC

La saison 10 a très mal démarré pour Connie et Magna. Prises au piège avec Aaron, Carol, Daryl, Kelly et Jerry dans une grotte pleine de zombies, elles n'arrivent pas à s'extirper à temps et terminent sous les décombres. On apprend finalement qu'elles arrivent à s'en sortir en se mêlant aux zombies. Mais dans un moment de panique et attaquées par des zombies, elles sont séparées. Magna réussit à revenir auprès des siens, amochée et déshydratée, mais elle ignore (et nous aussi) où Connie a pu se réfugier et si elle était encore vivante.

Princesse est arrivée chez les zombies

Princesse apporte un vent de fraîcheur dans ce monde post-apocalyptique. Avec sa veste "peluche" rose foncé, ses mèches de couleurs et ses blagues, elle est un ovni face à Eugene, Yumiko et Ezekiel. Difficile de faire confiance à cette nouvelle survivante, armée jusqu'aux dents et confondant rêve et réalité après avoir passé plus d'un an, seule dans la ville. La jeune femme commet deux bourdes qui coûtent cher à notre trio, en mission spéciale. Ils doivent se rendre en Virginie-Occidentale pour rencontrer la mystérieuse Stéphanie, avec qui Eugene entretient une relation radiophonique. Le trio devenu quatuor est très en retard et nous découvrirons la suite de cette aventure dans l'épisode 16.

Beta victime d'hallucinations

Beta continue de vivre avec des hallucinations après la décapitation d'Alpha. Dans l'épisode 14, il pense que la tête zombifiée de sa chère et tendre lui souffle le nouveau plan de la revanche. En revenant dans ce qui semble être son ancien repaire, Beta, dont on découvre la précédente identité : star de la musique country, parvient à rassembler une toute nouvelle horde pour les Chuchoteurs.



Avec son nouveau masque, fait à moitié avec la peau d'Alpha, Beta et ses zombies font route vers Alexandria. Mais, les protagonistes avaient bien compris qu'une attaque se préparait contre leur ville et ils se sont réfugiés dans un ancien hôpital, quelques kilomètres plus loin, dans une Tour. L'épisode 15 se termine par l'arrivée massive de tous ces ennemis à la chair putride, encerclant le refuge de nos héros et héroïnes. Beta est plus déterminé que jamais à éliminer ses ennemis.