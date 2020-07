"The Walking Dead" : Michonne (Danai Gurira) de retour pour la saison 12 ?

publié le 21/07/2020 à 16:24

C'est une information qui pourrait surprendre les fans de The Walking Dead. Alors que la guerrière Michonne (Danai Gurira) a quitté la série dans la saison 10, pour les besoins du calendrier de tournage de l'actrice, elle pourrait en réalité revenir dans la saison 12.

C'est le très renseigné We Got This Covered qui dévoile le retour de Michonne. Son départ de The Walking Dead serait donc temporaire à l'instar de celui de Maggie (Lauren Cohan), disparue au cours de la saison 9 et qui sera de retour dans la saison 11. Plus encore, Michonne devrait revenir "à temps plein" dans la saison 12 de la série, qui n'a pas encore été annoncée. Il faut donc prendre des pincettes quant à cette nouvelle, aussi réjouissante soit-elle. Michonne est en effet l'une des protagonistes de la série les plus appréciés du public pour sa force, son courage et son histoire au milieu des morts-vivants.

Pour le moment, il est encore impossible d'imaginer comment Michonne pourrait revenir dans The Walking Dead, puisque la saison 10 n'a pas encore diffusé son épisode final à cause du coronavirus et que le tournage de la saison 11 n'a pas démarré. Enfin, la chaîne américaine AMC n'a même pas annoncé que la série était renouvelée pour une saison 12. Il faudra donc s'armer de patience avant d'en savoir plus. À moins qu'on ne retrouve Michonne au cinéma dans le film consacré à Rick Grimes (Andrew Lincoln) et qui pourrait sortir avant la saison 12.