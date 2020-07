Negan et Maggie vont se retrouver dans "The Walking Dead"

publié le 10/07/2020 à 17:02

Le final de la saison 10 de The Walking Dead se fait attendre. Paralysée par le coronavirus, la post-production de l'épisode 16 n'a pas toujours pas de date de reprise. Ce qui n'empêche pas Jeffrey Dean Morgan (Negan) de donner des indices sur la saison 11.

Dans un entretien rapporté par le média américain Comic Book, Jeffrey Dean Morgan explique que son personnage, devenu l'anti-héros de la saison 10, va avoir quelques points de frictions avec Maggie (Lauren Cohan). Rien de très surprenant puisqu'on le rappelle, il a sauvagement assassiné son mari Glenn (Steven Yeun) dans la saison 7. "Je vais irriter Maggie", explique-t-il. Dans une précédente interview, il précisait qu'il y aurait "au moins 10 confrontations entre Negan et Maggie", dans la saison prochaine.

Pour le moment, les fans n'ont pas d'informations plus concrètes sur le retour de l'ex-cheffe de la Colline. On l'aperçoit rapidement dans le teaser de l'épisode 16 de la saison 10, après avoir lu une lettre de Carol (Melissa McBride) qui lui raconte la guerre contre les Chuchoteurs et le massacre des membres de la Colline.