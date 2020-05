"The Walking Dead", saison 10, épisode 16 : ce qu'il faut attendre du season final

publié le 15/05/2020 à 08:33

La saison 10 de The Walking Dead est en stand-by. L'épisode 16, qui clôture la saison, n'est pas encore terminé à cause du coronavirus et du confinement. Si la chaîne américaine AMC a annoncé qu'il sera diffusé "plus tard cette année", cela n'empêche pas le casting ou encore la showrunner de donner des détails sur l'intrigue. Attention, la suite contient des spoilers.

Comme chaque fin de saison de The Walking Dead, il faudra s'attendre à une dernière bataille des communautés contre leur ennemi, ici Beta et sa nouvelle horde de zombies. Déterminé à venger la mort d'Alpha, décapitée par Negan dans l'épisode 12, Beta a réussi à trouver où se cachent les survivants d'Alexandria et de la Colline. Tout ce petit monde est encerclé avec peu d'espoir de s'en sortir.

Mais, c'est sans compter sur certains rebondissements dans l'intrigue dont la showrunner Angela Kang... En attendant de découvrir cet épisode 16, faisons le point sur tout ce que l'on sait déjà de l'intrigue, grâce au teaser.

> THE WALKING DEAD 10x16 "A Certain Doom" Promo [HD] Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride

Le rendez-vous loupé avec Stéphanie

À des kilomètres de la bataille finale, Eugene, Yumiko, Princesse et Ezekiel pédalent à toute vitesse pour retrouver Stéphanie. Malheureusement, ils ont loupé le jour précis, probablement à cause des boulettes de Princesse dans l'épisode 15. Mais, Ezekiel ne veut pas qu'Eugene perde la Foi, et les revoilà repartis à la recherche de la jeune femme, qui devrait faire partie de la communauté du Commonwealth.

Dans les autres images du teaser, on voit les rescapés de la Tour, portés des tenues probablement imprégnées de boyaux de zombie (technique de Negan dans la saison 8), pour éviter de se faire dévorer. Ainsi, ils peuvent sortir du bâtiment. Dans la forêt, Aaron et Alden essayent tant bien que mal de rejoindre leurs amis. Mais, en chemin, ils sont pris en embuscade par des Chuchoteurs.

Des disparitions chez nos héros et héroïnes

Dans cet épisode 16, Beta, qui mène les Chuchoteurs et les zombies, prend d'assaut la Tour où sont réfugiés les rescapés de la Colline et d'Alexandria. Il va falloir tenir le siège et repousser l'ennemi, avec peu d'armes et peu de combattants. On reconnaît bien l'intrigue d'un final de saison intense à la Walking Dead. Gabriel annonce le plan : 4 groupes partiront à l'assaut des Chuchoteurs et défendront la Tour.

La Mort pourrait malheureusement s'inviter chez nos personnages préférés. "Nous n'allons pas tous survivre, mais c'est la seule solution", déclare Daryl sans pincette. Devenu le père adoptif de Judith et R.J, cela ne l'empêche pas de partir au combat et de laisser les enfants dans la tour. L'image de Judith regardant une dernière fois "oncle Daryl" a ce qu'il faut pour serrer le cœur des fans.



Le retour de Maggie

On n'y croyait plus et pourtant Maggie sera enfin de retour, mais dans le final de cette saison 10 et non dans le début de la saison 11. L'ancienne cheffe de la Colline, qui a quitté les siens dans la saison 9 pour s'installer dans une autre communauté avec son fils Hershel, va découvrir tout ce qui s'est passé pendant son absence grâce à une lettre de Carol. Des horreurs qui vont la pousser à revenir au plus vite et essayer de sauver ses amis, coincés dans la Tour.



Un duel entre Beta et Negan

Ces deux-là se détestent depuis un bon moment et Beta voudra venger la mort de son aimée Alpha, décapitée par Negan, sur ordre de Carol. Comme l'a expliqué Jeffrey Dean Morgan (Negan) dans un entretien pour la chaîne TooFab : "Je sais qu'il doit se passer quelque chose avec Beta, car il est toujours en liberté, prêt à faire des ravages. Donc tant que ce n'est pas réglé (le sort de Beta), on ne peut pas avancer". Et qui mieux que Negan pour tuer le nouveau chef des Chuchoteurs ?



Un cliffhanger final

Dans un entretien pour le média américain Entertainment Weekly, la showrunner Angela Kang a révélé que l'épisode 16 se terminera par un cliffhanger qui "conduira directement à la saison 11". "Il y aura d'énormes moments forts tout comme de nouvelles choses qui j'espère surprendront le public", poursuit-elle, sans préciser si ces nouveautés concernent l'arrivée tant attendue du Commonwealth, la communauté ultra-équipée, dont ferait partie Stéphanie.