"The Walking Dead", saison 10, épisode 15 : un final temporaire fort en émotions

publié le 06/04/2020 à 12:53

Cette saison 10 de The Walking Dead a pour le moment un goût d'inachevé. Elle se termine pour un temps indéterminé avec l'épisode 15 de la semaine, intitulé The Tower. L'épisode 16 étant toujours en post-production, il est à l'arrêt à cause du coronavirus et des mesures de confinement. Alors, que vaut ce "faux season final" ? Attention, la suite contient des spoilers.

Il faut le reconnaître cette deuxième moitié de saison 10 a réussi à être intéressante, surprenante et convaincante. Non seulement par les rebondissements de l'intrigue,comme la mort d'Alpha et le départ de Michonne, mais aussi par les moments d'émotion transmis par le casting, et les nouveaux enjeux posés çà et là entre deux têtes de zombies coupées.

The Tower achève pour le moment cette saison, avec 40 minutes intenses, qui pourront vous donner quelques fois les larmes aux yeux. Alors que Beta fait route avec sa nouvelle horde de zombies à Alexandria, les protagonistes se sont réfugiés dans une tour à quelques kilomètres de là. Plus loin à Pittsburgh, Yumiko, Ezekiel et Eugene rencontrent la délurée Princesse, restée seule bien trop longtemps.

La revanche de Beta

Beta continue de vivre avec des hallucinations après la décapitation d'Alpha. Dans l'épisode 14, il pense que la tête zombifiée de sa chère et tendre lui souffle le nouveau plan de la revanche. En revenant dans ce qui semble être son ancien repaire, Beta, dont on découvre la précédente identité : star de la musique country, parvient à rassembler une toute nouvelle horde pour les Chuchoteurs.

Avec son nouveau masque, fait à moitié avec la peau d'Alpha, Beta et ses zombies font route vers Alexandria. Mais, les protagonistes avaient bien compris qu'une attaque se préparait contre leur ville et ils se sont réfugiés dans un ancien hôpital, quelques kilomètres plus loin. Dans cette tour, qui donne son nom à l'épisode, les survivants poursuivent leur plan pour contre-attaquer.

Faisant chou blanc à Alexandria désertée, Beta poursuit sa route avec ses centaines de zombies. Il décide d'aller à Oceanside, mais une voix, de zombie lui parvient. Et lui dit de garder la foi pour le reste de ce qui l'attend. C'est en prêtant attention à cette voix, qu'il remarque un chat dans la forêt qui le conduit directement à la Tour. L'épisode se termine par l'arrivée massive de tous ces ennemis à la chair putride, encerclant le refuge de nos héros et héroïnes.

La Princesse de Pittsburgh

Paola Lazaro dans le rôle de Princesse Crédit : Jace Downs/AMC

Princesse apporte un vent de fraîcheur dans ce monde post-apocalyptique. Avec sa veste "peluche" rose foncé, ses mèches de couleurs et ses blagues, elle est un ovni face à Eugene, Yumiko et Ezekiel. Difficile de faire confiance à cette nouvelle survivante, armée jusqu'aux dents et confondant rêve et réalité après avoir passé plus d'un an, seule dans la ville. La jeune femme commet deux bourdes qui coûtent cher à notre trio, en mission spéciale. Ils doivent se rendre en Virginie-Occidentale pour rencontrer la mystérieuse Stéphanie, avec qui Eugene entretient une relation radiophonique.

En tirant sur les zombies, Princesse fait fuir les chevaux du trio. Puis en leur proposant de les emmener dans un garage, elle omet de préciser qu'ils devront passer sur un champ de mines. La tension est palpable, d'autant que Yumiko dès le départ ne fait pas confiance à Princesse.



Une fois le champ de mines traversé, non sans quelques frayeurs, puisque Princesse n'a pas toute sa tête, Eugene se rend compte qu'elle les a mené en bateau. Mais, en confiant qu'elle est à bout d'être seule et qu'elle croit mériter cette solitude, le petit cœur d'Eugene, tout comme celui d'Ezekiel et Yumiko fondent. Princesse les emmène finalement dans le garage... à vélos (les prochaine scènes risquent d'être drôles, on n'a encore jamais vu nos protagonistes se déplacer de cette manière). Enfin, Yumiko demande à Princesse de rejoindre leur groupe.

Les absences des mères

Negan préparant un ragoût d'opposum Crédit : Jace Downs/AMC

Dans la Tour, l'ambiance est pesante. Lydia se bat contre son chagrin, après la mort d'Alpha, sa mère qui l'a battue et violentée toute sa vie. Ce n'est que parce que Negan lui parle, qu'elle laisse libre cours à sa rage et son chagrin. Un moment très touchant entre les deux protagonistes, puisqu'ils pleurent tous les deux, malgré tout le mal qu'a fait Alpha.



De son côté, Judith a de plus en plus de peine à cacher son chagrin après le départ de sa mère Michonne. On a rarement vu la fillette autant pleurer en un épisode, et pourtant, des épreuves et des pertes, elle en affronté depuis son plus jeune âge.



Judith refuse de rester enfermée dans la Tour et part dans les bois avec Daryl. Il lui apprend ce qu'il sait pour traquer ses ennemis et on voit très largement une nouvelle relation père-fille se dessiner devant les yeux. Mais, Daryl n'est pas là pour mentir à Judith qui souffre clairement de l'abandon de Michonne : il ne peut lui promettre qu'il ne la quittera pas. Mais, il lui fait comprendre qu'elle a "toute une famille" avec elle, "des gens" prêts à tout donner pour la protéger et notre Judith sèche ses larmes et se sent prêt à affronter de nouveaux combats.