Plus que deux mois avant de découvrir le final de la saison 10 de The Walking Dead. L'épisode 16, décalé à cause du coronavirus et du confinement, sera en effet disponible dès le 5 octobre en France sur OCS. En attendant, la chaîne américaine AMC vient de dévoiler de premières photos de la bataille finale contre la horde de Beta (Ryan Hurst).

Comme on peut s'y attendre, cet épisode 16 sera sanglant. Pour tenter de traverser la horde de Beta qui encercle la Tour, nos héros et héroïnes vont maculer leurs vêtements de sangs séchés de zombies pour tromper l'odorat des morts-vivants. Une technique utilisée par Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Gabriel (Seth Gilliam) dans la saison 8 et qui avait porté ses fruits.

On voit ainsi dans un premier cliché Daryl (Norman Reedus) au milieu des zombies, qui ne se jettent pas sur lui pour le dévorer. Dans un autre, Carol (Melissa McBride), Judith (Cailey Fleming) et Kelly (Angel Theory) sont face à un zombie éventré, avec du sang autour de lui. Preuve que les survivants et les survivantes ont trouvé un plan pour s'échapper de la Tour encerclée par la horde de Beta. Ce dernier, avec son nouveau masque créé à partir de la chair d'Alpha (Samantha Morton), égorgée par Negan dans l'épisode 12.

La recherche de Stéphanie se poursuit

À des kilomètres de la Tour, Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura), Princesse (Paola Lázaro) et Ezekiel (Khary Payton) font route vers Stéphanie. Malheureusement dans l'épisode 15, les boulettes de Princesse retardent notre petit groupe qui se trouve, sur la photo, au beau milieu d'une voie de chemins de fer en pleine nuit. Dans le teaser de l'épisode 16, Ezekiel ne veut pas qu'Eugene perde la Foi, et les revoilà repartis à la recherche de la jeune femme, qui devrait faire partie de la communauté du Commonwealth. Sur le dernier cliché, Negan et Daryl se font face et la tension est plus que palpable. Il faut dire que rien ne les prédestine à devenir amis, mais ils devront mettre leurs griefs de côté pour sauver tout le monde.