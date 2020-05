Norman Reedus compare "The Walking Dead" à "Game of Thrones"

publié le 27/05/2020 à 15:00

La saison 10 de The Walking Dead se rappelle au bon souvenir des fans. Amputée de son final à cause du coronavirus, cette saison devrait se terminer par des séquences épiques qui raviront les fans de Game of Thrones, comme le confie Norman Reedus (Daryl Dixon).

"Ce sera épique. C'est comme une grande bataille de Game of Thrones", démarre l'acteur dans un entretien pour le média américain Entertainment Weekly. Preuve qu'un an après son ultime saison controversée, la série de HBO continue d'être une référence dans le monde de la télévision.

Pour le moment, la diffusion de cet épisode 16 est encore inconnue. Mais, Norman Reedus a les bons mots pour augmenter l'intérêt des fans sur le synopsis. "On s'est beaucoup amusés à le tourner, mais on a vraiment été poussés au-delà de nos limites. On a dû puiser toutes nos ressources, parce que c'était un épisode fatigant. Il y avait des scènes de bataille à tourner pendant 3 heures dès le matin, et ça promet du spectacle. Ces batailles seront légendaires", décrit en effet l'acteur.

Pourquoi comparer les zombies aux dragons ?

Alors les fans de The Walking Dead savent pertinemment qu'une comparaison à Game of Thrones annonce un final violent, sanglant et probablement mortel dans le camp des héros et des héroïnes. "Nous n'allons pas tous survivre, mais c'est la seule solution", déclare Daryl sans pincette dans le teaser de l'épisode 16. Et l'image de Judith regardant une dernière fois "oncle Daryl" a ce qu'il faut pour serrer le cœur des fans.

Espérons, cependant que cette bataille finale ne ressemble pas à celle de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, où l'obscurité a gêné plusieurs spectateurs et spectatrices.

Dans tous les cas, il y aura effectivement le combat entre les Morts et les Vivants, comme dans la série de HBO, puisque Daryl et ses compagnons devront repousser l'assaut de Beta et de ses zombies, qui encerclent leur QG. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience jusqu'à ce que la chaîne américaine OCS donne une date de diffusion pour l'épisode 16.