publié le 23/12/2020 à 11:00

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie du coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.

Aujourd'hui partons dans la galaxie de Star Wars. Impossible de ne pas parler de "Baby Yoda", la star beaucoup trop mignonne de la série The Mandalorian de Jon Favreau. Apparu dans les dernières secondes de l'épisode 1 de la saison 1 de la série diffusée sur Disney+, "Baby Yoda", est devenu rapidement la coqueluche des fans. Il faut dire que sa petite taille, sa ressemblance avec Yoda et ses gazouillis ont ce qu'il faut pour vous faire craquer (et acheter tous les produits dérivés).

Héros de la série centrée sur le chasseur de primes, Din Djarin (Pedro Pascal), "Baby Yoda" a révélé en 2020, grâce à Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ses origines. Il a été entraînée par de nombreux Maîtres Jedi au Temple sur Coruscant, avant d'être kidnappé. Depuis, c'est le blackout complet pour l'Enfant qui s'appelle en réalité Grogu.

La créature la plus mignonne de la galaxie ?

Grogu ne fait donc pas que des bêtises, comme casser un levier du Razor Crest, manger des œufs non fertilisés, ou dévorer un œuf d'araignée et déclencher la colère d'un monstre. La petite créature adorable serait la clef pour comprendre plusieurs mystères de la saga Star Wars. En effet, il est de la même espèce que Yoda, dont nous n'avons jamais pu découvrir l'origine dans les films.

Plus encore, le sang de Grogu, riche en midi-chlorien, micro-organisme lié à la Force, est très recherché par Moff Gideon et le docteur Pershing pour réaliser des transfusions. Pour le moment, on ignore dans quel but, mais il semblerait que Palpatine soit un des bénéficiaires de ce sang. L'Empereur est dans The Mandalorian, considéré comme mort après Le Retour du Jedi, mais les fans ont découvert qu'il a réussi à survivre dans L'Ascension de Skywalker.

Si Grogu communique uniquement par la pensée, comme parvient à le déceler Ahsoka Tano, ses mimiques et ses gazouillis sont très communicatifs. Au fil des épisodes, l'Enfant noue un lien profond avec Din Djarin, et développe, un attachement. Leur relation a tout ce qu'il y a de touchant, d'autant que le Mandalorien réveille son cœur, au contact de Grogu. De quoi vous émouvoir, même si l'on sait qu'un padawanne ne doit pas développer ce genre de sentiment qui peut le faire basculer du Côté Obscur de la Force.