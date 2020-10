"Resident Evil" : Scodelario, Hooper, Amell... Découvrez le casting du film

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. / Christian Black / Capcom

L'adaptation du jeu Resident Evil vient de franchir une étape. Comme le rapportent de nombreux médias américains dont IGN, le casting du film que l'on découvrira au cinéma est prêt. Ce ne sera pas la première fois que le jeu vidéo horrifique de Capcom sera porté en prises de vues réelles. Le studio Constantin Film a déjà produit six longs-métrages avec Milla Jovovich dans le rôle principal et dont Le Chapitre final est sorti en 2016. Pour ce nouveau film, le studio de production change complètement d'acteurs et d'actrices.

On pourra donc découvrir Tom Hooper (Umbrella Academy, Game of Thrones), Avan Jogia (Retour à Zombieland), Neal McDonough (Captain America : First Avenger) partager l'affiche avec Aya Scodelario (Skins), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), et Robbie Amell (Flash).

Plus encore, IGN a révélé les rôles qu'auront chacun et chacune de cette nouvelle aventure, probablement gorgée de sang. Ainsi Kaya Scodelario sera Claire Redfield, l'héroïne principale, Hannah John-Kamen incarnera Jill Valentine, tandis que Robbie Amell sera Chris Redfield, Tom Hopper se glissera dans le costume d'Albert Wesker. Enfin Avan Jogia jouera Leon S. Kennedy et Neal McDonough, William Birkin. Des personnages connus dans le jeu pour leurs excellentes compétences aux combats rapprochés, entre autres.

Une histoire aux origines du jeu

Le film sera écrit et réalisé par Johannes Roberts à qui l'on doit 47 Meters Down et 47 Meters Down : Uncaged, films très angoissants avec des attaques de requins. Dans un communiqué, il a d'ailleurs expliqué : "Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux et créer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque j’y ai joué pour la première fois. Je veux raconter une histoire humaine fondée sur une petite ville américaine mourante qui serait à la fois plausible et d'actualité pour le public d'aujourd'hui". Le film est attendu pour 2021.