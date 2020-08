"Resident Evil" : Netflix annonce officiellement une série basée sur le jeu vidéo

publié le 27/08/2020 à 14:51

Oubliez les films d'action avec Milla Jovovich. Netflix vient d'annoncer que la célèbre franchise des jeux vidéo horrifiques Resident Evil va avoir droit à une nouvelle adaptation pour la télévision. "C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City", a annoncé le service de streaming sur son compte Twitter ! "Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle".

Pas de date de diffusion donc, il faudra être patient pour en savoir plus. Le premier épisode baptisé "Welcome to New Raccoon City" a été scénarisé par Andrew Dabb qui a travaillé entre 2008 et 2019 sur la série Supernatural. La réalisatrice canadienne Bronwen Hughes sera en charge de cet épisode pilote. Elle a déjà connu le genre avec la fameuse série post-apocalyptique The Walking Dead mais elle n'est pas un pilier de la fameuse série AMC. Elle travaille plutôt sur de nombreuses séries de qualité pour lesquelles elle a réalisé certains épisodes. On retrouve son nom au générique de Better Call Saul, 13 Reaseons Why, The Good doctor, Teen Wolf, Breaking Bad ou The L Word.

Aucune information sur l'adaptation ou le casting n'a été officialisée par Netflix. Resident Evil est une saga très populaire de jeux vidéo japonais qui raconte l'apparition de monstres et de zombies dans plusieurs parties du monde après les expériences louches de l'Umbrella Corporation. On compte 7 grand jeux Resident Evil et presque autant de versions alternatives. Cette franchise qui a vendu plus de 100 millions de copies a été adaptée au cinéma dans 6 longs-métrages en 2002 et 2016. Des films d'action qui ont connu un certain succès malgré une qualité discutable et discutée.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)



