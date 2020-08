publié le 02/08/2020 à 21:12

Les rumeurs concernant des franchises de jeux vidéo adaptées par la plateforme de streaming se multiplient. La dernière en date, une série animée basée sur Splinter Cell, le jeu du studio français Ubisoft.

Cette collaboration, révélée par Variety, paraît ambitieuse. Le scénariste aux commandes de la série animée serait Derek Kolstad, ni plus ni moins que le scénariste des trois films John Wick. Ils se seraient mis d'accord pour deux saisons de 16 épisodes.



Les jeux Splinter Cell mettent en scène Sam Fisher, un agent d'élite spécialisé dans l'infiltration. Il est envoyé en mission à travers le monde pour résoudre des situations trop délicates pour que la diplomatie s'en charge.



Netflix n'est pas à son coup d'essai, les producteurs savent que dans un jeu vidéo tous les éléments sont déjà présents pour un film ou une série : des personnages principaux, des intrigues et des ennemis...La plateforme s'est déjà aventurée dans l'adaptation de jeux vidéo en 2017. La série animée Castlevania, inspirée du jeu éponyme, sortait sur nos écrans, au grand plaisir des nostalgiques. Les producteurs avaient choisi l'une des franchises les plus connues du milieu vidéoludique depuis la fin des années 1980.

On pourrait également évoquer le cas de la série The Witcher. Celle-ci est avant tout inspirée des romans d'Andrzej Sapkowski, publiés depuis 1983. Même si Netflix a profité de l'engouement des joueurs envers les jeux vidéos pour mettre en avant sa série.

D'autres adaptations à venir

La bibliothèque de séries adaptées de jeux vidéos de Netflix reste toujours assez vide, mais de nombreux projets sont actuellement en cours. C'est le cas par exemple de Resident Evil. Même si elle n'a toujours été officialisée, une série serait en cours de développement chez Netflix. Le synopsis a fuité sur un site spécialisé en février.

La franchise Resident Evil, qui fait partie des plus grands classiques du jeu vidéo, présente la ville de Racoon City où les habitants se transforment en morts-vivants après les expériences d'une multinationale pharmaceutique.

D'autres projets ont été annoncés comme Devil May Cry, Dragon's Dogma, Diablo ou encore The Cuphead Show. Une série animée basée sur Assassin's Creed est également attendue depuis 2017. Produite par Adi Shankar, cette adaptation sera une histoire inédite.

D'autres plateformes emboîtent le pas

Les concurrents de Netflix suivent la même tendance. Amazon Prime a confirmé travailler sur une série live-action autour de l'univers de FallOut, un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique.

La plateforme Hulu, grande concurrente de Netflix aux États-Unis, prépare une série consacré à l'agent 47, inspiré de la licence Hitman. Et enfin HBO a officialisé l'adaptation de The Last Of Us en mars dernier.